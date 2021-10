Le but surréaliste que Madrid dépasse à Donetsk

19/10/2021 à 21:52 CEST

Le Real Madrid a pris la tête à Donetsk de la manière la plus comique possible. Rodrygo a cherché Benzema dans un centre à mi-hauteur, mais ce dont le Brésilien n’avait pas confiance, c’est que Kryvtsov a mis la jambe si malchanceuse que son botté de dégagement s’est transformé en une vaseline parfaite pour le but Trubin, que rien ne pouvait faire pour sauver le 0-1.

De cette façon, la boîte blanche est allée de l’avant, juste avant la pause, dans un match qu’elle avait, oui, contrôlé depuis le début. Les hommes d’Ancelotti ont dominé et ont eu de nombreuses occasions dans la première demi-heure du duel de prendre l’avantage et même de creuser l’écart au tableau d’affichage.

Cependant, le manque de force dans les derniers mètres pénalisait beaucoup. Jusqu’à l’arrivée de la jambe de Kryvtsov, qui a servi à faire ce que la boîte blanche n’avait pas su faire tout au long du match.

Avec le but, le Real Madrid a poursuivi sa domination face au Shakhtar Donestk qui n’a mis Courtois que très peu en difficulté en première mi-temps.