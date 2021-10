L’Emirates Stadium a éclaté lorsqu’Alexandre Lacazette a marqué dans les derniers instants des arrêts de jeu… pour sceller un match nul contre Crystal Palace.

Il y a toujours un plaisir de voir votre équipe marquer un but, mais la réaction à la récupération d’un match nul 2-2 non mérité contre l’une des équipes de Premier League moins importantes est une triste accusation de la situation actuelle d’un club autrefois redouté.

Les joueurs du Palace se sont mis à genoux alors qu’Arsenal célébrait l’arrachage d’un point

Andy Goldstein a déclaré lundi soir au Sports Bar: « Un texto est arrivé et il dit » Arsenal célèbre un match nul comme s’il venait de gagner la Ligue des champions… «

«Arsenal est douzième de la Premier League. Ils sont à quelques points au-dessus de Palace, qui est 14e.

« On aurait dit qu’Arsenal avait franchi un cap… Les fans d’Arsenal devenaient un peu étourdis, certainement quand ils ont battu Tottenham et les ont dépassés.

« Je me demande juste si c’est là où se trouve Arsenal en ce moment, une équipe de milieu de tableau chanceuse d’avoir un point contre Palace. »

Twitter @Arsenal

L’administrateur Twitter d’Arsenal a certainement apprécié le but

Vous n’auriez certainement pas eu de scènes comme celle-là à la fin des années 90 et au début des années 2000, quand c’était Arsenal ou Manchester United en tant que meilleure équipe du pays.

Plus tard dans l’émission, Jason Cundy de talkSPORT a ajouté: « Arsenal avait l’habitude d’avoir un acier à leur sujet. Quand j’ai regardé Emmanuel Petit et Patrick Vieira au milieu du parc, ils avaient un acier à leur sujet – ils pouvaient perdre 1-0, ils pouvaient affronter Man United et Liverpool et des équipes à travers l’Europe.

«Arsenal n’a pas ça. Ils ont perdu l’identité. Certes, sous Arsène Wenger, ils l’ont perdu et sous Mikel Arteta, ils ne l’ont certainement pas regagné.

« Je n’ai pas vu beaucoup de différence entre la fin du règne de Wenger et le début de celui d’Arteta. Il n’y a pas grand-chose à choisir entre les deux.

Arteta est le patron d’Arsenal depuis près de deux ans. Les a-t-il fait avancer ?

La frappe de Lacazette a privé Vieira, désormais manager du Palace, du plaisir de s’imposer face au club où il s’est fait un nom.

Ses commentaires d’après-match montrent qu’il inculque cette mentalité de gagnant dans le vestiaire des Eagles, ce qui l’a sans aucun doute aidé à obtenir tout ce succès au cours de ses neuf années en tant que joueur d’Arsenal.

Vieira a déclaré à Sky Sports : « Ils étaient vraiment frustrés. Ils étaient vraiment déçus car nous avions perdu deux points.

« Quand vous venez dans des endroits comme celui-ci et que vous jouez comme nous l’avons fait, en particulier en seconde période et en gagnant 2-1 avant d’encaisser un but comme celui-là. C’est vraiment difficile à accepter.

Comme les joueurs du Palace, Vieira est également tombé à genoux alors que Lacazette égalisait

« Pour être honnête, je suis assez content de la réaction parce qu’ils l’ont compris.

« Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits d’un point – surtout la façon dont nous avons joué en seconde période – mais ces matchs nous rendront plus forts.

« Avec une telle performance, cela me permet en tant que manager d’être plus exigeant et d’aller sur le terrain et d’essayer de m’améliorer à nouveau. »

Pendant ce temps, Lee le fan d’Arsenal a déclaré au Sports Bar: « Avec Arteta, nous perdons mais nous perdons moche à chaque fois. Dans les années Wenger, on perdait en style !

Quand tu te plains de la façon dont tu perds des matchs, tu as vraiment des problèmes…

