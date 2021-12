Le buteur de Liverpool voit rouge dans un match nul intense des Spurs alors que la question de Kane a été posée

Tottenham Hotspur et Liverpool ont fait match nul 2-2 dans un match au cours duquel Andy Robertson a marqué et a été expulsé – et il aurait peut-être dû en aller de même pour Harry Kane.

Dans une affaire intense et compétitive, il y avait beaucoup d’occasions pour les deux parties. En fin de compte, ils ont dû se contenter d’un point chacun. Mais il y avait plusieurs points de discussion à émerger du jeu qui s’attarderont pendant un certain temps après.

Liverpool a apporté des changements forcés au milieu de terrain, donnant un premier départ en Premier League à Tyler Morton aux côtés de James Milner et Naby Keita.

Tottenham, quant à lui, a également dû faire quelques ajustements. Par exemple, Dele Alli a fait son premier départ depuis qu’Antonio Conte a pris les commandes.

La première occasion du match est tombée sur Liverpool après une minute. Trent Alexander-Arnold a fait flotter le ballon pour Andy Robertson, dont la tête est passée à côté.

Alexander-Arnold a lui-même visé à la 10e minute, sa frappe du pied gauche forçant un arrêt d’Hugo Lloris.

A l’autre bout, Kane a vu un tir bloqué à bout portant par Ibrahima Konate. Mais il n’y avait pas moyen d’arrêter le capitaine anglais la prochaine fois.

Tanguy Ndombele a glissé le ballon pour Kane, qui a déjoué le piège du hors-jeu et a trouvé le coin le plus éloigné du filet d’Alisson pour donner l’avantage à son équipe.

Kane a essayé de devenir le fournisseur suivant alors que Tottenham s'effondrait à nouveau, mais sa passe était un peu trop difficile pour que Son Heung-min se connecte proprement, malgré tous ses efforts.

Kane a essayé de devenir le fournisseur suivant alors que Tottenham s’effondrait à nouveau, mais sa passe était un peu trop difficile pour que Son Heung-min se connecte proprement, malgré tous ses efforts.

Son n’a pas non plus réussi à tirer le meilleur parti d’un tête-à-tête avec Alisson, mais a peut-être été hors-jeu de toute façon.

Quelques instants après avoir levé son récent fardeau de buts, Kane est presque passé de héros à zéro. Son défi de crampons sur Robertson était en retard et il a peut-être eu la chance de n’obtenir qu’un carton jaune.

Un autre homme de Tottenham hors de forme s’est rapproché avec une chance en or juste avant la demi-heure. Après avoir été intelligemment mis en place par Son, le premier effort de Dele Alli a été repoussé par le bras tendu d’Alisson.

Diogo Jota égalise pour Liverpool

Au lieu de cela, c’est Liverpool qui a marqué le but suivant. L’égalisation est venue de Diogo Jota, qui a dirigé un centre coupé de Robertson à la 35e minute.

Jota a ensuite pensé qu’il avait gagné un penalty pour son équipe lorsqu’Emerson Royal l’a placé dans la surface. La décision n’a cependant pas été en sa faveur.

Liverpool a terminé la mi-temps avec plus de pression, se rapprochant à nouveau lorsque Alexander-Arnold a frappé puissamment sous un angle serré uniquement pour que Lloris sauve.

Tottenham a eu son propre appel de pénalité au début de la seconde mi-temps lorsque Harry Winks est tombé sous un défi de Joel Matip juste à l’intérieur de la surface. Cela aussi a été écarté.

Les Spurs auraient dû reprendre la tête peu de temps après quand Alli et Kane se sont mis derrière. Cependant, la passe du premier au second était un peu trop faible et Alisson s’est fait grand pour contrecarrer l’attaquant.

Ensuite, Kane s’est dirigé à bout portant au-dessus de la barre, alors qu’Alisson aurait eu peu de chances de l’arrêter s’il l’avait gardé en dessous.

Jurgen Klopp a rapidement réagi avec un changement tactique, envoyant l’attaquant Roberto Firmino pour le jeune milieu de terrain Morton.

Andy Robertson central dans les 20 dernières minutes intenses

Tottenham a également continué à avancer, Alli étant descendu dans la surface pour un autre appel de pénalité pour que l’arbitre fasse signe de partir.

Liverpool est allé directement à l’autre bout et a pris la tête. Lloris a récupéré le ballon après une tête de Salah, mais cela s’est terminé avec Alexander-Arnold, qui a tiré sur le visage du but pour qu’Andy Robertson plonge vers le bas et se dirige vers.

Il y a eu des appels de Tottenham, non seulement pour leur demande de pénalité, mais aussi pour Salah semblant gérer le ballon dans l’accumulation. Cependant, le but a été maintenu, donnant l’avantage à Liverpool à 20 minutes de la fin.

Mais l'avance n'a pas duré longtemps. Alisson, qui avait été si fiable tout au long, a fait une erreur de jugement en ne parvenant pas à dégager après une passe en profondeur de Winks. Son l'a contourné pour s'accrocher et s'est retrouvé avec un tap-in avec son pied gauche.

Mais l’avance n’a pas duré longtemps. Alisson, qui avait été si fiable tout au long, a fait une erreur de jugement en ne parvenant pas à dégager après une passe en profondeur de Winks. Son l’a contourné pour s’accrocher et s’est retrouvé avec un tap-in avec son pied gauche.

Les esprits se sont enflammés peu de temps après lorsque Robertson a pris un coup à Emerson Royal, remportant un carton jaune qui, selon Tottenham, aurait dû être rouge. En effet, VAR a dit à l’arbitre de regarder une rediffusion, et il a changé sa décision d’expulser l’international écossais.

Liverpool a dû voir les phases finales avec seulement 10 hommes. Milner s’est brièvement inséré à l’arrière gauche jusqu’à ce qu’ils puissent envoyer Kostas Tsimikas pour Mane.

Dans les cinq dernières minutes, Konate a dégagé son propre but dans un moment nerveux pour Liverpool. Ils ont ensuite dû naviguer encore six minutes de temps d’arrêt.

Alisson a fait un arrêt pour refuser Son à la moitié du temps additionnel. Cependant, le Sud-Coréen était hors-jeu.

Il ne devait pas y avoir de changement dans le score final, donc il s’est terminé 2-2.

