Le Buttercloth gagnant de « Shark Tank » s’étendra aux sous-vêtements pour hommes – WWD

Les dernières années ont été un tourbillon pour Danh Tran, le fondateur de Buttercloth. En 2017, l’immigrant vietnamien et résident californien a eu l’idée de créer une chemise habillée aussi confortable qu’un t-shirt. Il a apporté le concept à “Shark Tank” en 2018, où son idée a attiré l’attention de l’homme d’affaires et entrepreneur canadien Robert Herjavec, qui a investi 250 000 $ dans Buttercloth en échange d’une participation minoritaire.

Tran a déclaré qu’avant d’apparaître dans l’émission, il vendait environ 100 chemises par jour, mais ce nombre est passé à 2 000 par jour après l’exposition, lui permettant de quitter son domicile pour un vrai bureau et d’ouvrir un entrepôt.

L’année dernière, Tran, qui se dit inventeur et designer, a créé un nouveau tissu appelé Icy Cotton, un procédé breveté dans lequel le coton à longues fibres est infusé de fibres de menthe biologique afin de se sentir instantanément au frais. Le tissu a été un succès et aujourd’hui, de 50 à 70 pour cent des chemises Buttercloth, selon la saison, sont créées à partir de coton glacé. Le tissu est utilisé dans les chemises boutonnées, les polos et les T-shirts.

Maintenant, Tran prend ce tissu et l’utilise pour lancer des sous-vêtements. “Nous avons eu tellement de succès lors de notre première année avec les chemises Icy Cotton que j’ai pensé à ce que nous pourrions faire d’autre avec ce tissu”, a-t-il déclaré. « Après avoir longuement réfléchi aux éléments essentiels des vêtements pour hommes qui pourraient être considérablement améliorés, je me suis rendu compte que les sous-vêtements étaient parfaitement adaptés. »

Les sous-vêtements seront lancés aujourd’hui et sont disponibles dans un coffre blanc ou noir. Il est extensible dans six directions, évacue l’humidité, une ceinture douce qui ne roule pas, est antibactérien et 20 fois plus respirant que le polyester. Après plus de 10 lavages, l’effet rafraîchissant est toujours maintenu à 91 %, selon la marque, et son argumentaire marketing est : « Les sous-vêtements les plus cool du monde ».

Tran a déclaré que les sous-vêtements coûteraient 32 $ la paire et seraient vendus sur le site de commerce électronique de Buttercloth. Il sera disponible dans des tailles allant de petit à 3X et aura un entrejambe de cinq ou six pouces. Tran a déclaré qu’il prévoyait de promouvoir le lancement des sous-vêtements en faisant une explosion d’e-mails et en travaillant avec des influenceurs et des blogueurs.

Herjavec est également considéré comme un atout pour la marque en raison de sa présence à la télévision et de son engagement à faire grandir la marque. Il a appelé Buttercloth “la première véritable percée dans la technologie vestimentaire que j’ai vue depuis longtemps” car elle offre “une technologie de tissu incroyable combinée à un design incroyable – deux choses qui ont fait de Buttercloth un excellent investissement”.

Tran a déclaré qu’il espère élargir l’offre de sous-vêtements cet automne en ajoutant une gamme de couleurs. Au-delà de cela, il étudie déjà d’autres catégories où la technologie Icy Cotton peut être appliquée. Cela inclura les draps ainsi que les vêtements pour femmes. « Il a beaucoup de potentiel », a-t-il déclaré.

Au-delà des sous-vêtements, Tran a déclaré qu’il prévoyait d’étendre Buttercloth aux chemises pour femmes l’année prochaine ainsi qu’au denim pour hommes.