Le buzz autour de l’énergie de fusion : un expert explique la « revitalisation » de l’industrie alors que la technologie attire les dollars de capital-risque

Pendant des décennies, la promesse d’exploiter la puissance de la fusion à une échelle commerciale pour créer de grandes quantités d’énergie sans carbone est restée hors de portée des scientifiques. Enfin, ce rêve alléchant semble plus proche de la réalité et l’argent commence à couler.

Cette semaine, la start-up d’énergie de fusion Helion a suscité beaucoup d’intérêt avec son annonce d’un tour de table de 500 millions de dollars – et la société basée à Everett, dans l’État de Washington, pourrait décrocher 1,7 milliard de dollars supplémentaires si elle atteint les étapes à venir. D’autres sociétés d’énergie de fusion, dont beaucoup sont également situées sur la côte ouest, ont annoncé des investissements en capital-risque cette année dans les millions à deux et trois chiffres.

« La série E de 500 millions de dollars d’Helion Energy marque le plus gros contrat d’énergie propre jamais réalisé et pourrait être le début d’une nouvelle ère : une énergie abondante et propre issue de la technologie de fusion commercialisée », a déclaré Svenja Telle, analyste des technologies émergentes chez PitchBook.

Alors, qu’est-ce que l’énergie de fusion, et pourquoi cette excitation ?

La fusion a lieu dans un plasma – qui est un gaz surchauffé et le plus énergétique des quatre états de la matière – où deux noyaux s’entrechoquent, formant un nouvel atome et libérant de l’énergie. La méthode la plus développée pour faire de la fusion utilise des aimants puissants pour contenir le plasma. L’énergie produite peut être captée et convertie en électricité.

L’exemple le plus connu de la puissance de la fusion est le soleil, un énorme réacteur à fusion produisant d’énormes quantités d’énergie que, grâce à des émissions excessives de gaz à effet de serre, nous piégeons désormais trop sur Terre.

. a rencontré cette semaine Chris Hansen, chercheur principal à l’Université de Washington au département d’aéronautique et d’astronautique de William E. Boeing, pour en savoir plus sur le domaine. Son laboratoire étudie différents aspects de l’énergie de fusion et collabore avec des startups, notamment CTFusion, spin-off de l’UW basée à Seattle et d’autres universités.

. : Pourquoi a-t-il été si difficile d’exploiter la fusion pour la production d’électricité ?

Hansen : Nous parlons toujours de fusion comme de « nous voulons exploiter le soleil », et recréer le soleil sur Terre semble déjà assez difficile, non ? Mais nous devons en fait faire bien plus que cela. Le soleil utilise la fusion, mais la densité énergétique du soleil est comparable à un tas de compost. C’est en fait une très faible densité d’énergie et ne fonctionne que parce que c’est massif. C’est juste gigantesque.

Mais sur Terre, nous devons faire bien mieux qu’un tas de compost. Tu parles de températures 10 fois plus élevées [about 100 million degrees Celsius] et des ordres d’une densité d’énergie un million de fois plus élevée. Ce sont donc des conditions très difficiles à créer. Nous pouvons le faire scientifiquement, de nombreuses expériences ont démontré que c’est possible, mais le faire d’une manière rentable est la partie la plus difficile.

GW : Putain ! Cela semble fou dur. Pourquoi s’embêter avec la fusion?

Hansen : C’est un problème très intéressant. Il y a tellement d’aspects différents de la fusion qui doivent encore être résolus, et tellement de choses qui s’intègrent ensemble, c’est ce grand défi scientifique qui nous oblige à faire progresser presque tous les types de technologies que la société utilise.

C’est très excitant, repousser les limites de ce que nous pouvons faire en tant qu’humanité.

Et puis, si vous pensez si vous êtes capable de réussir, juste la façon dont cela changerait radicalement l’ensemble du paysage – bien sûr l’énergie [production] sur la planète, mais étant dans le département d’ingénierie aérospatiale, cela ouvre toutes sortes d’autres choses que nous ne considérons même pas vraiment. Faire des missions spatiales et voyager avec des personnes plus loin dans le système solaire, et rendre beaucoup plus facile de penser à générer de grandes quantités d’énergie sur des planètes qui ne disposent pas des ressources conventionnelles que nous avons.

GW : Alors pourquoi le secteur décolle enfin ?

Hansen : Dans une certaine mesure, nous n’avions tout simplement pas les technologies connexes qui étaient nécessaires pour le faire fonctionner il y a 20 ans. Il y a beaucoup de… nouvelles technologies magnétiques, de nouveaux matériaux, mais je pense que l’un des plus gros impacts qui n’a pas seulement eu un impact sur la fusion, mais qui a également permis à ces autres technologies d’apparaître, c’est juste l’informatique.

Notre capacité à modéliser et à faire avancer certains de ces développements scientifiques et technologiques en raison de l’augmentation de la puissance de calcul a vraiment fait la différence. Il est très difficile de faire des mesures dans un réacteur à fusion car 100 millions de degrés, c’est assez chaud. Par conséquent, nous nous appuyons vraiment sur des modèles et des simulations informatiques pour interpréter et comprendre certaines des choses que nous voyons.

Au fur et à mesure que l’informatique s’est étendue, la sophistication de ces modèles s’est améliorée et nous arrivons vraiment au point où nous avons une assez bonne compréhension que nous sentons que nous pouvons à nouveau faire certains de ces grands pas et nous sommes confiants quant à certains des prédictions. Et c’est ce que vous voyez se manifester dans la revitalisation de l’industrie.

GW : Si l’une des entreprises réussit, à quelle vitesse la fusion pourrait-elle fournir de l’électricité ?

Hansen : Une fois que la chose fonctionne, il reste encore beaucoup d’autres choses à faire. Les réacteurs à fusion sont extrêmement sûrs et nous n’avons pas les risques auxquels nous pensons traditionnellement avec l’énergie nucléaire, mais ce n’est pas non plus l’énergie éolienne ou solaire, donc il va falloir créer une structure de réglementation. Il y a d’autres matériaux et des choses comme tout le reste de la centrale électrique doivent se réunir.

Mais selon la rapidité avec laquelle quelqu’un peut faire fonctionner la partie fusion, cela pourrait être très rapide.

Je connais assez bien les concepts de Zap Energy qui sont très bon marché et à relativement petite échelle. Si quelque chose comme ça ou quelque chose comme Helion qui est à plus petite échelle, du côté moins cher, vous pourriez voir cette montée en puissance assez rapidement. Ce serait très différent de ces grandes centrales électriques auxquelles les gens penseraient traditionnellement lorsqu’ils pensent à l’énergie de fusion ou à d’autres systèmes.

GW : La puissance de fusion est en gestation depuis des décennies, et il doit encore y avoir des opposants. Quel est leur argument contre la technologie, et comment y répondez-vous ?

Hansen : Les personnes qui l’associent à l’énergie nucléaire traditionnelle sont préoccupées compte tenu de l’histoire de la façon dont cela a été géré [see Chernobyl and Fukushima disasters] … Mais nous devons vraiment préciser que la fusion est fondamentalement différente. La raison pour laquelle [commercialized fusion energy] ne s’est pas encore produit est-il si difficile de créer les conditions qui permettent que cela se produise. Mais cela fait partie de ce qui le rend si intrinsèquement sûr, car vous pouvez simplement arrêter immédiatement le système. Tout le carburant qui s’y trouve est maintenant inerte. Vous n’avez aucune de ces choses qui peuvent avoir de mauvaises conséquences dans les systèmes de fission nucléaire actuels.

L’autre chose, ce sont les gens qui pensent essentiellement que nous devrions canaliser tout l’argent vers d’autres types de ressources renouvelables. Mais vous avez un défi avec les sources intermittentes [like wind and solar that aren’t always available]. À l’heure actuelle, ils sont extrêmement bon marché et ils sont excellents, et nous devrions certainement investir dans cela. Mais il y a une petite question ouverte alors que vous essayez d’approcher 100% sans carbone, vous devez faire face à cette intermittence. Et donc cela augmentera le coût.

Je pense que la fusion s’intégrerait très bien là-dedans. Personnellement, je dirais que c’est un bon investissement, mais je peux voir l’autre côté. Il y a des spécialistes des batteries et des réseaux intelligents qui diraient que nous pouvons procéder autrement. Mais dans le financement gouvernemental, au moins, il y a tous les différents examens par les pairs et propositions concurrentielles pour essayer de défendre votre cause.