Le buzz des bureaux s’intensifie à Bengaluru, Chennai et Hyderabad avec une augmentation à deux chiffres des locations

Les villes du sud de l’Inde, Bangalore, Chennai et Hyderabad, ont dominé le marché national de la location d’espaces de bureaux, les locations s’appréciant à deux chiffres entre FY18 et FY21, tandis que leurs homologues de l’ouest et du nord de l’Inde – Mumbai et Delhi – ont vu les locations de bureaux rester en grande partie stables.

Selon Anarock Property Consultants, entre FY18 et FY21, les locations de bureaux dans chacune de ces villes du sud ont affiché une croissance à deux chiffres. Au cours de cette période, les locations de bureaux dans la RCN sont restées stagnantes, tandis que la région métropolitaine de Mumbai (MMR) et Pune n’ont connu respectivement qu’une croissance des loyers de 2 % et 8 %.

Les locations mensuelles moyennes de bureaux à Bangalore ont augmenté de 15 % pour atteindre 77 Rs par pied carré en FY21, contre 67 Rs par pied carré en FY18. De même, les locations à Chennai sont passées de 54 Rs par pied carré en FY18 à Rs 60 en FY21, augmentant de 11%. Les locations moyennes à Hyderabad ont augmenté de 12%, passant de 51 Rs par pied carré en FY18 à près de Rs 57 en FY21.

Le MMR n’a connu qu’une croissance de 2% des locations moyennes de bureaux entre FY18 et FY21 – de 123 Rs par pied carré par mois en FY18 à Rs 125 en FY21. Delhi NCR est resté stable à Rs 78 par pied carré au cours des deux années.

« L’IT-ITeS est en grande partie le moteur de la demande de bureaux dans le pays depuis quelques années. Près de 48% de l’absorption nette de bureaux de 21,32 millions de pieds carrés (MSF) au cours de l’exercice 21 a été réalisée par les seuls secteurs IT-ITeS. Et ces sociétés informatiques préfèrent largement se développer dans des villes dominées par les technologies de l’information, notamment Bangalore, Chennai et Hyderabad, qui disposent d’un vaste bassin de talents et de ressources », a déclaré le président d’Anarock, Anuj Puri.

Un autre facteur est les locations déjà élevées en vigueur dans le MMR, ce qui réduit les possibilités de croissance, a déclaré Puri, ajoutant : zones, plusieurs entreprises ont préféré s’installer dans les SBD ou encore les PBD (quartiers périphériques d’affaires).

En conséquence, les prix dans les zones CBD sont restés plus ou moins les mêmes. En revanche, sur les marchés du sud, de nombreux grands parcs informatiques ne sont apparus que dans les zones SBD, provoquant moins de pression sur les CBD, a-t-il souligné.

Le principal marché de bureaux du sud a également dépassé les autres régions en termes d’absorption nette. Parmi les sept premières villes, Bangalore, Hyderabad et Chennai ont vu leur part du total des locations de bureaux augmenter à 66% en FY21 (contre 47% en FY18).

L’absorption nette de bureaux au cours de l’exercice 21 dans les principales villes était de 21,32 MSF, et ces trois villes du sud ont absorbé environ 14,06 MSF. MMR et Pune ont absorbé 4,56 MSF (21 %) et NCR 2,3 MSF (une simple part de 11 %.) Au cours de l’exercice 2018, 31,15 MSF de bureaux ont été loués dans les sept premières villes. De cette absorption nette, les villes du sud représentaient collectivement 47 %, la région ouest 33 % et la région nord 17 %.

