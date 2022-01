Le buzzer-beater de Kevin Porter Jr. a conduit à un commentaire horriblement insensible d’un diffuseur de Wizards

Le vainqueur du match de Kevin Porter Jr. contre les Wizards de Washington mercredi soir aurait dû être un moment de bien-être. Quelques jours après avoir été suspendu pour un match (avec son coéquipier Christian Wood) à la suite d’une explosion avec un entraîneur adjoint, Porter Jr. est revenu dans l’alignement et a trouvé le ballon dans ses mains dans les dernières secondes avec le score à égalité.

Porter s’est isolé sur le côté gauche du terrain, est allé dans son recul et a arraché un trois points gagnant au buzzer. Vous pouvez regarder les annonceurs des Rockets appeler le vainqueur du match de Porter ici.

Le buzzer-beater de Porter est immédiatement devenu le sujet de conversation de la NBA, mais pas pour les bonnes raisons. Lorsque l’émission Wizards a annoncé le moment, le commentateur couleur Glenn Consor a fait référence au père décédé de Porter, ce qui était totalement injustifié.

« Kevin Porter Jr., comme son père, a appuyé sur la gâchette juste au bon moment. »

Il est possible que Consor ne comprenne pas qui est le père de Porter (mettre à jour: Consor a déclaré avoir confondu le père de Porter avec un ancien joueur de Wizards du même nom et s’être excusé auprès de la famille Porter), mais le contexte ici en fait un moment terrible qui ne doit pas être pris à la légère.

Quand il avait 19 ans, Kevin Porter Sr. a été accusé du meurtre au premier degré d’une fille de 14 ans. Porter Sr. a déclaré que l’arme s’était déchargée accidentellement. Après qu’un témoin se soit rétracté de son témoignage initial, Porter Sr. a purgé 4,5 ans de prison.

En août 1993, à peine 15 mois après la naissance de la sœur aînée de Kevin Porter Jr., Keayanna, Kevin Porter Sr. a été accusé du meurtre au premier degré d’une fille de 14 ans. Le seul témoin de l’incident a d’abord déclaré à la police que Porter Sr. était dans sa voiture avec la jeune fille, a pointé une arme sur elle, lui a dit qu’il allait lui tirer dessus, puis a appuyé sur la gâchette.

Cependant, le témoin, qui était l’ami de la jeune fille, est revenu plus tard sur sa déclaration selon laquelle la fusillade était intentionnelle. Porter Sr. avait déclaré que la jeune femme avait demandé à voir son arme semi-automatique, qui était chargée et armée, et qu’elle s’était déchargée accidentellement alors qu’il la lui tendait. L’avocat de Porter Sr. a déclaré que le témoin avait subi des pressions pour dire les choses qu’elle avait faites par la famille de la jeune femme qui a été tuée. Kevin Porter Sr. a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable au premier degré et a été condamné à quatre ans et demi de prison.