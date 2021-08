Le C-17 de l’IAF : bouée de sauvetage pour les Indiens et autres en attente d’évacuation de Kaboul

in

Les détails de l’évacuation des citoyens indiens par les vols Air India et IndiGo ont été partagés par le porte-parole officiel du MEA Arindam Bagchi. (Crédit photo : IAF twitter)

Dimanche matin, un avion de transport militaire lourd C-17 de l’Indian Air Force (IAF) a ramené 168 passagers. Il y avait 107 Indiens, 24 Afghans sikhs et deux sénateurs afghans à bord. Les familles d’Anarkali Honaryar et de Narender Singh Khalsa étaient à bord du vol spécial de l’IAF.

Le vol qui avait décollé de l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul a atterri à la base aérienne de Hindon près de Delhi. C’est un vol spécial qui a été déployé pour cette mission et qui était étroitement coordonné par le Ministère des Affaires Extérieures (MEA) qui a mis en place une Cellule Spéciale Afghanistan 24×7.

Où logeront les évacués ?

Selon les rapports, ces évacués qui sont arrivés à bord du vol spécial vont rester au Bangla Sahib Gurudwara. Beaucoup d’entre eux séjournaient en fait dans la sécurité d’un Gurdwara à Kaboul.

Il s’agit du deuxième groupe d’Indiens à être évacués de Kaboul en une semaine après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, qui étaient venus à bord des avions de transport C-17 de l’IAF et avaient d’abord atterri au Gujarat pour se ravitailler avant d’atteindre Delhi.

Vols commerciaux

Il n’y a pas de vols commerciaux directs vers l’Afghanistan déchiré par la guerre. Environ 87 personnes ont été évacuées de Kaboul et transportées à Douchanbé à bord du C-17 de l’IAF.

Cependant, ceux qui voulaient venir en Inde embarquent maintenant à bord de vols commerciaux en provenance d’autres pays, notamment Douchanbé au Tadjikistan et Doha au Qatar. Il y a trois vols – Vistara, IndiGo et Air India transportant des passagers indiens qui avaient été évacués de ce pays.

Selon des sources, deux vols par jour seront autorisés à partir de l’aéroport international Hamid Karzai pour ramener ceux qui souhaitent venir en Inde.

Qui a donné l’autorisation ?

À l’heure actuelle, l’aéroport de Kaboul est occupé et exploité par les forces américaines et celles de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Les détails de l’évacuation des citoyens indiens par les vols Air India et IndiGo ont été partagés par le porte-parole officiel du MEA Arindam Bagchi.

Tous les passagers venus sur différents vols ont dû subir des tests RT-PCR à leur arrivée.

Ont-ils été enlevés par les talibans ?

Il y a eu une déclaration officielle sur une nouvelle précédente selon laquelle les citoyens indiens qui attendaient d’être évacués ont été enlevés par les forces talibanes. Cependant, les Indiens « enlevés » ont été emmenés au poste de police pour y être interrogés et vérifiés pour leurs documents de voyage. Ces citoyens ont été arrêtés dans la foulée de 85 Indiens évacués à bord d’un avion de transport IAF C-17 en provenance de Kaboul.

Jusqu’à présent, combien sont de retour ?

Près de 400 personnes ont été évacuées dimanche même. Sur ces 400 329 sont des citoyens indiens, deux législateurs afghans et d’autres citoyens afghans, ainsi que deux Népalais.

Ils sont tous venus sur trois vols différents.

Pourquoi Doha et Douchanbé ? Et qui sont les Indiens qui sont revenus ?

De nombreuses personnes ont été transportées par avion hors de Kaboul à bord des avions des forces américaines et de l’OTAN. Et de là, ils sont venus à bord de vols spéciaux.

L’ensemble de l’évacuation est effectué par la MEA qui travaille en étroite collaboration avec divers gouvernements de la région et les missions indiennes.

Plusieurs citoyens indiens à bord de ces vols spéciaux étaient ceux qui travaillaient sur divers projets dans ce pays déchiré par la guerre et étaient les employés d’un certain nombre de sociétés étrangères.

Missions d’évacuation à ce jour

Jusqu’à présent, l’Inde a évacué 200 personnes, ce qui a ramené l’ambassadeur indien et d’autres membres du personnel et du personnel à bord du C-17 après la prise de Kaboul par les talibans. La première évacuation de lundi dernier avait ramené 40 personnes dont les membres du personnel de la mission indienne et des consulats.

Cela a ensuite été suivi d’une autre série d’évacuations mardi lorsqu’environ 150 personnes et K-9 sont revenus.

L’Inde a de nouveau exhorté tous les employeurs et les citoyens indiens à partager les détails pertinents.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.