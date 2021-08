Le C-17 Globemaster de l’IAF : une bouée de sauvetage pendant la crise humanitaire et militaire

Le premier vol du C-17 a eu lieu le 15 septembre 1991 et n’est maintenant plus fabriqué. (Image : .)

Peu de temps après la chute de Kaboul aux mains des talibans le 15 août 2021, le C-17 Globemaster, le plus gros avion de transport exploité par l’Indian Air Force (IAF) a été déployé pour évacuer les citoyens indiens de ce pays.

Le C-17 Globemaster a effectué plusieurs sorties pour ramener des citoyens indiens, notamment des diplomates et d’autres membres du personnel de la mission et des consulats indiens. Parmi les personnes évacuées figuraient également des sikhs et des hindous afghans et d’autres ressortissants, dont des Népalais.

Des sources ont confirmé à Financial Express Online : « L’IAF avait déployé des avions de transport C-17 Globemaster III de Boeing Company et C-130 J de Lockheed Martin pour évacuer les citoyens indiens et les sikhs et hindous afghans. Ces avions de transport étaient partis de la première base aérienne indienne à l’étranger à Douchanbé, au Tadjikistan.

L’aérodrome militaire de Gissar (GMA), connu sous le nom de base aérienne d’Ayni, a récemment fait la une des journaux, car tous les vols d’évacuation opéraient à partir de la base construite par l’Inde. Financée par le ministère des Affaires étrangères, c’était la base la plus critique pour les sorties d’évacuation effectuées par l’IAF. Cette base est administrée conjointement par l’Inde et le Tadjikistan.

En savoir plus sur le C-17 Globemaster III

Le C-17 a joué un rôle important dans la capacité de transport aérien stratégique et de combat de l’Indian Air Force (IAF) et a effectué une gamme variée d’opérations dans le cadre de missions militaires, et a fourni un soutien au maintien de la paix, une aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe en Inde et à l’étranger, depuis l’intronisation à l’escadron Sky Lords en 2013.

En 2009, l’IAF avait sélectionné les C-17 pour son exigence d’« avion de transport très lourd ». Le contrat de 4,1 milliards de dollars a été signé en 2011 pour 10 C-17 Globemaster III.

Selon des responsables de l’IAF, le premier C-17 Globemaster a été intronisé en 2013. Aujourd’hui, l’IAF dispose d’une flotte de 11 C-17 Globemaster III, en 2019 ; le 11e C-17 est intronisé. Avec 11 dans sa flotte, en dehors des États-Unis, l’Inde est devenue le plus grand opérateur de ces avions au monde.

Quels autres pays ont le C-17 dans leur armée de l’air ?

Outre l’Inde et les États-Unis, le Royaume-Uni (8), le Canada (5), l’Australie (8), les Émirats arabes unis (8), le Koweït (2), le Qatar (8) et un consortium de 12 pays sur la capacité de transport aérien stratégique (3).

Qui est responsable de l’entretien de ces C-17?

Le major américain de l’aérospatiale Boeing entretient la flotte de C-17 de l’IAF par le biais d’un soutien techno-logistique et d’une formation pour le personnel navigant qui exploite la plate-forme. La flotte de C-17 a maintenu des taux de service élevés depuis sa mise en service. La société américaine est responsable de la maintenance, des services d’assistance sur le terrain, des modifications et des mises à niveau, du support des manuels techniques et des services d’ingénierie logistique. De plus, le centre de formation sur simulateur C-17 de la société fournit des services de formation à l’IAF.

Le programme de soutien Global C-17 de Boeing est un contrat de logistique basée sur les performances (PBL) conçu pour fournir à l’armée de l’air des États-Unis (USAF) et aux partenaires internationaux une disponibilité maximale des avions tout en optimisant l’abordabilité et les risques de maintien en puissance les plus faibles pour tous les éléments de soutien du C-17. .

Le centre de formation C-17 de la société en Inde a effectué des milliers d’heures de formation pour les équipages et les arrimeurs de l’Indian Air Force.

Cet avion, un multiplicateur de force pour les militaires du monde entier, est un avion quadrimoteur à queue en T à aile haute et dispose d’une rampe de chargement arrière.

Selon les détails publiés sur le site Web de la société, l’avion a la capacité de transporter de gros équipements de combat et des troupes. Et peut également entreprendre une aide humanitaire à travers le monde directement aux petits aérodromes.

Le premier vol du C-17 a eu lieu le 15 septembre 1991 et n’est maintenant plus fabriqué.

L’IAF a utilisé ces avions pour l’armée et l’évacuation de citoyens indiens, transportant des bouteilles d’oxygène médical liquide (OMT) et d’autres fournitures médicales.

Et lors du bras de fer entre les armées de l’Inde et de la Chine dans l’Est du Ladakh, depuis avril 2020, les chars lourds, le personnel de l’armée ainsi que les véhicules blindés y étaient héliportés à bord de C-17.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.