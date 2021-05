Le C-Lister Bradley Whitford attaque les conservateurs pour “ adorer un insurrectionnel ” ⋆ .

Bradley Whitford se lassera-t-il jamais de déformer la vérité et de cracher de la propagande de gauche sur les réseaux sociaux? On ne peut qu’espérer. Son entretien le plus récent avec Stephen Colbert prouve à quel point Trump est ignorant et dérangé.

Au milieu de la nuit du 27 mai, l’acteur de l’aile ouest a fait plusieurs déclarations fausses et déréglées lors d’une interview avec Colbert sur The Late Show. Sérieusement, le parti démocrate devrait lui remettre une médaille pour tous les points de discussion ignorants et de gauche qui sortent constamment de sa bouche.

Bien sûr, Whitford a été interrogé sur ses opinions sur la commission proposée le 6 janvier que les Dems font pression. Sa réponse a été pire que vous ne pouvez l’imaginer :

Ils veulent le bipartisme ? Ils ont volé deux sièges à la Cour suprême. Je veux dire, négocier avec un parti qui vénère un insurrectionnel me semble vraiment proche de négocier avec des terroristes. Je ne le comprends pas. S’ils utilisent l’obstruction systématique pour nous empêcher de protéger les policiers du Capitole, je ne sais pas où trouver le terrain d’entente.

Whitford doit faire des recherches et arrêter d’écouter les gauchers dérangés dans les médias grand public. Cela semble le rendre de plus en plus fou de jour en jour.

Malheureusement, cela ne s’arrête pas là. Whitford a couru vers sa plateforme de médias sociaux préférée, Twitter, pour calomnier encore plus les conservateurs. Il a tweeté ce message incendiaire à la fois au GOP et à Joe Biden:

« Le @GOP est un parti insurrectionnel qui utilise les leviers de la démocratie pour la détruire tout en vénérant un sociopathe dérangé. S’il vous plaît @JoeBiden, @JoeManchinWV, @SenatorSinema, ne préservez pas une arme comme l’obstruction systématique des fascistes. Vous négociez avec des terroristes.

Et les partisans de Trump sont censés être les plus extrêmes?

J’imagine que Whitford a oublié que Trump avait spécifiquement dit: «Faites entendre votre voix de manière pacifique et patriotique», lors du rassemblement du 6 janvier.

Ce n’est même pas la première fois que Whitford est allé trop loin en dénigrant Trump. Vous pouvez compiler un long livre en utilisant uniquement les tweets qu’il a publiés à son sujet au cours des cinq dernières années. L’acteur ne peut tout simplement pas s’en empêcher.

Le syndrome de dérangement de Trump dans toute sa splendeur.