Le C2 200 espagnol de Pedrero et Grana, médaille d’or

06/06/2021 à 17:22 CEST

le C2 200 espagnol de Image de balise Alberto Pedrero Oui Pablo Grana avoir le médaille d’or dans les Canoë Européens qui sont contestés dans Pozna (Pologne), avec un temps de 36 900 secondes.

Le navire espagnol a dépassé le polonais Arsen Sliwinski Oui Michal lubniewski (+0.106 secondes) et le Lituanien de Henrikas Zustautas Oui Vadim Korobov (+0.400), qui ont terminé respectivement deuxième et troisième.

C’est la troisième médaille pour l’équipe espagnole après la médaille d’or remportée par Juan Moreno, au C1 200, et l’argent obtenu par Pelachs de Laia Oui Begoña Lazkano, dans le K2 1000 mètres.

Le reste de la participation espagnole s’est terminé avec la quatrième place en K1 200 de Juan Oriyés (35 567) ; le septième en C2 200 avec Maria Perez Oui Patricia Coco (48 601) ; deux huitièmes en C2 1 000, avec Noël Dominguez Oui David barreiro (3 : 57.269) et K4 500, avec Sara Ouzande, Myriam Vega, Pelachs de Laia Oui Caroline Garcia (1 : 37,532), et la neuvième au K2 200, avec Thérèse Tirado Oui Mireia Vazquez (39 858).

Aussi, le champion olympique Cristian Toro, près de Pelayo Roza, ont remporté la finale B du K2 500 (1:32.237) tandis que Laura Pedruelo a terminé quatrième en K1 500 (2 : 00.966).

Au loin Javier López était huitième en K1 5000 (21 : 13 253) ; Eva Barrios, septième en K1 5000 (23 : 59 662) ; Diego Romero, quatrième en C1 5000 (23 : 52.337) et Ana barea, neuvième en C1 5000 (29 : 46 871).

Image de balise Alberto Pedrero, pagayeur du Club école de canoë d’Aranjuez, a détaillé: “Nous avons pris un excellent départ et bien que nous ayons descendu dans les derniers mètres, c’est un résultat qui nous laisse très heureux et avec une immense joie & rdquor;.

« Cela a été une année compliquée avec la question du coronavirus et arriver et gagner dans notre première compétition internationale est très important & rdquor ;, a-t-il expliqué. Pedroro, dans les déclarations4es envoyées par la fédération. “Cela montre clairement que nous sommes le C2 le plus rapide de tous & rdquor;, a-t-il ajouté.

Pablo Grana, de son côté, il a tenu à souligner à quel point il est important de revenir sur « la plus haute du podium & rdquor; après l’avoir fait dans le Coupe du monde 2019.

Pour l’athlète de Nautique Rodeira de Cangas, le titre continental est “une joie immense, quelque chose d’incroyable”.

Sur la régate, il a relaté l’importance du départ : « C’était spectaculaire, on s’y est installé en première position et on a réussi à rester. C’est vrai qu’on est arrivé épuisé mais on l’a fait en premier & rdquor ;, a-t-il conclu.