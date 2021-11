Le Cabinet accorde 17 409 crores de roupies à CCI pour l’achat de coton en sept saisons jusqu’en 2020-21

Le secrétaire aux textiles a déclaré que la CCI devait se procurer un volume record de coton en 2019-2020 et une quantité substantielle en 2020-21 également, qui représentait environ 30% de la production, pour empêcher les ventes de détresse par les agriculteurs.

Le Comité du Cabinet sur les affaires économiques (CCEA) a approuvé mercredi 17 409 crores de roupies pour rembourser la Cotton Corporation of India (CCI) des pertes subies par l’agence d’État lors de l’achat de la fibre entre les campagnes de commercialisation 2014-15 et 2020-21.

Plus de 80 % des fonds alloués serviraient à compenser les pertes enregistrées au cours des deux dernières campagnes de commercialisation, lorsque la CCI a dû recourir à des achats à grande échelle (un record de 1,2 million de balles en 2019-20 et 10 millions de balles en 2020- 21) après que les taux du coton soient tombés en dessous des prix de soutien minimum (MSP), a déclaré le secrétaire au textile UP Singh. Certaines des pertes subies les années précédentes seraient également effacées maintenant. Environ la moitié des fonds alloués seront débloqués cet exercice, tandis que le reste l’exercice suivant.

Singh a déclaré que le gouvernement n’aurait peut-être pas besoin de se procurer du coton cette année de commercialisation (octobre-septembre), car les prix de la fibre ont augmenté bien au-delà des MSP, reflétant les tendances mondiales, suite à une reprise de la consommation. Pourtant, l’agence gérée par l’État a pris toutes les dispositions pour l’approvisionnement dans 450 centres dans les États producteurs en cas de besoin, a-t-il ajouté.

Le déblocage de l’argent renforcera la capacité financière de la CCI à entreprendre l’opération MSP à l’avenir, a ajouté Singh.

Les prix de l’éthanol ont augmenté

Le CCEA a également augmenté le prix de l’éthanol extrait de la canne à sucre pour le mélange à l’essence jusqu’à Rs 1,47 le litre pour la campagne de commercialisation 2021-22 commençant en décembre. Cette décision fait partie des efforts du gouvernement pour atteindre son objectif d’atteindre 20 % de dopage d’ici 2025, contre environ 8 % l’année dernière. Un mélange plus élevé aidera l’Inde à réduire sa facture d’importation de pétrole et profitera également aux producteurs de canne à sucre ainsi qu’aux usines de sucre.

Le prix de l’éthanol extrait du jus de canne à sucre a été porté à 63,45 Rs par litre contre 62,65 Rs par litre actuellement pour l’année d’approvisionnement commençant en décembre 2021. Le taux de l’éthanol à partir de mélasse lourde C a été porté à 46,66 Rs par litre à partir de Rs 45,69 le litre, et celui de l’éthanol de B-lourd à 59,08 Rs le litre contre 57,61 Rs le litre.

Normes de jute révisées

Dans une autre décision, le Cabinet a approuvé la nouvelle norme de réservation pour les matériaux d’emballage en jute pour la campagne de commercialisation 2021-22 afin de soutenir les agriculteurs et l’industrie du jute. En vertu de la nouvelle norme, 100% des céréales et 20% du sucre seront emballés dans des sacs de jute au cours de l’année en cours en vertu de la loi de 1987 sur les matériaux d’emballage en jute. .

Achat de coton à grande échelle

Le secrétaire aux textiles a déclaré que la CCI devait se procurer un volume record de coton en 2019-2020 et une quantité substantielle en 2020-21 également, qui représentait environ 30% de la production, pour empêcher les ventes de détresse par les agriculteurs. Par conséquent, jusqu’à 55 000 crores de roupies ont été crédités directement sur les comptes des agriculteurs.

Une bonne récolte et une faible demande d’exportation au cours de la saison 2019-2020 ont limité les prix intérieurs, obligeant le gouvernement à intervenir sur le marché pour empêcher les ventes de détresse par les agriculteurs, en particulier jusqu’en mars 2020. Par la suite, un verrouillage à l’échelle nationale l’année dernière a incité les agriculteurs à vendre jusqu’à deux millions de balles à la Cotton Corporation of India (CCI) gérée par l’État entre avril et août, même si la saison de pointe des arrivées était terminée.

Le gouvernement a intensifié ses achats de produits agricoles clés ces dernières années, alors même qu’une bagarre politique se poursuit sur deux projets de loi agricoles clés et l’avenir des achats officiels en Inde.

Le Centre a présenté deux projets de loi (ils ont été maintenus en suspens maintenant) pour déréglementer le commerce des produits de base et introduire une loi centrale qui permettrait aux agriculteurs de vendre leurs produits où ils le souhaitent. Cette proposition de loi promet également la libre circulation entre les États des produits agricoles sans aucune barrière. Les agriculteurs, principalement du Pendjab et de l’Haryana, ont protesté contre les projets de loi, en partie par crainte qu’ils ne conduisent à l’abolition des opérations MSP. Le gouvernement a toutefois affirmé qu’il n’avait pas l’intention de le faire.