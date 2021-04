Le Cabinet accorde une subvention à l’urée produite par gazéification du charbon

Les usines de gazéification du charbon sont stratégiquement importantes car les prix du charbon sont non volatils et le charbon est abondamment disponible dans le pays.

La commission des affaires économiques du Cabinet a approuvé mardi une subvention pour la production d’urée par Talcher Fertilizers (TFL), une entreprise publique, dans son usine d’Odisha, qui sera bientôt mise en service. Ce sera la seule usine à produire le nutriment azoté du sol par la voie de gazéification du charbon. Le Centre verse une subvention sur l’urée aux fabricants d’engrais sur la base du coût de production de chaque usine et les unités sont tenues de vendre l’engrais au prix de détail maximal (MRP) fixé par le gouvernement.

Talcher Fertilizers – une coentreprise de Coal India, GAIL (Inde), Rashtriya Chemicals and Fertilizers and Fertilizer Corporation of India – met en place l’usine d’urée d’une capacité de 1,27 million de tonnes par an basée sur la technologie de gazéification du charbon à Odisha avec un investissement estimé à Rs 13,277 crore. Le projet devrait être achevé d’ici septembre 2023, mais le processus de construction a connu des retards après la pandémie de Covid 19.

Les usines de gazéification du charbon sont stratégiquement importantes car les prix du charbon sont non volatils et le charbon est abondamment disponible dans

le pays. L’Inde a encore d’importantes réserves de charbon mais ses réserves connues de gaz sont limitées.

Le Cabinet a également approuvé le plan d’expansion de 58,19 km du métro de Bangalore à un coût d’achèvement de 14 788 crores de roupies pour fournir l’infrastructure de transport public supplémentaire indispensable à Bengaluru, l’une des villes métropolitaines à croissance rapide du pays.

L’appel d’offres clé en main pour la construction du projet TFL a été attribué à la société chinoise Wuhuan Engineering. Le CCEA a donné son approbation pour «une subvention spécifique pour promouvoir cette technologie innovante de gazéification du charbon pour la première fois en Inde», a déclaré le ministre du Commerce Piyush Goal.

«Cet effort pour convertir le charbon en gaz, puis le gaz en urée aidera vraiment l’Inde à devenir Aatmanirbhar (autonome)», a déclaré Goyal. Le processus de gazéification adopté dans l’unité Talcher est une technologie de charbon propre donnant des émissions de dioxyde de soufre, de dioxyde d’azote et de particules libres négligeables par rapport aux procédés directement alimentés au charbon, a-t-il ajouté.

La consommation d’engrais de l’Inde au cours de l’exercice 20 était d’environ 61 millions de tonnes, dont 55% d’urée.

En raison du manque d’investissement dans le secteur des engrais jusqu’en 2010, la dépendance à l’importation a augmenté – 9 millions de tonnes importées contre environ 22 millions de tonnes de production nationale d’urée jusqu’à l’année dernière. Après un changement de politique au cours de l’UPA, les entreprises ont été autorisées à produire de l’urée à partir du gaz naturel comme matière première, passant du naphta plus coûteux. Mais cela n’a pas aidé à réduire les importations.

Le Premier ministre Narendra Modi avait déclaré l’année dernière que «20 000 crores seront investis dans des projets de gazéification du charbon d’ici 2030 pour une utilisation écologique du carburant, qui est abondamment disponible dans le pays. Avec cette technologie, le charbon peut être gazéifié pour le transformer en un gaz de synthèse ou un gaz de synthèse propre – un mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone – qui constitue la pierre angulaire de l’industrie chimique et converti en une large gamme de produits en aval.

Le Centre n’a pas modifié le MRP de l’urée depuis 2012, date à laquelle il a été augmenté de 50 Rs / tonne à 5 360 Rs / tonne. Le MRP du sac de 45 kg d’urée est de Rs 242 et celui du sac de 50 kg est de Rs 268, tous prix hors frais de revêtement de neem et taxes le cas échéant. En conséquence, la dépense totale du gouvernement sur la subvention des engrais a été fixée à Rs 79 530 crore pour FY22, dont Rs 58 767 crore a été budgétisée uniquement pour l’urée.

Une installation de gazéification typique à l’échelle mondiale a besoin d’environ 2 milliards de dollars d’investissement et peut produire entre 1 et 2 millions de tonnes de méthanol par an, ce qui nécessiterait la gazéification de 2 à 5 millions de tonnes de charbon. Étant donné que les importations en provenance des pays du Golfe posent des problèmes de prix pour les produits des unités de gazéification du charbon, le soutien du gouvernement est nécessaire pour rendre ces projets réalisables.

«Les usines de gazéification du charbon sont stratégiquement importantes car les prix du charbon ne sont pas volatils et le charbon est abondamment disponible. L’usine de Talcher réduira également la dépendance à l’égard du gaz naturel important pour la production d’urée, ce qui entraînera une réduction de la facture d’importation de GNL », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

En ce qui concerne le projet de métro de Bengaluru, le projet ferroviaire Phase 2A (Central Silk Board Junction to KR Puram) et Phase 2B (KR Puram to Airport via Hebbal Junction) rationalisera le système de transport urbain de la ville.

«Le projet implique l’intégration avec d’autres systèmes de transport urbain d’une manière efficace et efficiente, ce qui n’est possible qu’en adoptant des méthodes innovantes de conception, de technologie et de gestion institutionnelle», a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

