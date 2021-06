Le Cabinet acquiesce bientôt: les chemins de fer réduiront de moitié les frais de location des terrains et contribueront à la vente de ConCor

in

Le nouveau régime s’est avéré coûteux pour Concor – alors qu’il a payé 120 crores de roupies en tant que location de terrains aux chemins de fer au cours de l’exercice 20, il a payé 520 crores de roupies au cours de l’exercice 21.

Le ministère des Chemins de fer a diffusé un projet de note du Cabinet sur la politique de bail pour l’utilisation industrielle des terrains ferroviaires, une mesure qui réduira les frais de licence foncière des chemins de fer (LLF) à 2 à 3% par rapport au niveau actuel de 6%.

La politique tant attendue, qui pourrait également étendre la durée des baux fonciers de 5 ans à 35 ans ou plus, facilitera la privatisation de la Container Corporation (ConCor) gérée par l’État.

Le processus de vente des parts de ConCor commencera dès que la nouvelle politique d’utilisation des terres des chemins de fer sera approuvée par le Cabinet, a déclaré un haut responsable à FE.

Au cours de clôture de Rs 697,65 mercredi dernier, la participation de 30,8% du Centre valait Rs 13 092 crore sur l’ESB. Le 20 novembre 2019, le Cabinet avait donné son feu vert pour vendre 30,8% de sa participation de 54,8% dans ConCor, une PSU ferroviaire, ainsi que le contrôle de gestion à un acheteur stratégique.

Cependant, le processus de vente, qui devait être achevé au cours de l’exercice 21, a débordé sur cet exercice en raison du manque de clarté sur LLF. La nouvelle politique d’aménagement du territoire pourrait encourager l’utilisation commerciale de ces parcelles le long des voies ferrées.

En avril 2020, les chemins de fer ont notifié un régime LLF pour l’utilisation industrielle de ses terres et l’ont étendu à son propre Concor. Jusque-là, Concor payait les loyers des terrains au transporteur sur une base par conteneur (conteneur unitaire équivalent 20 pieds), ce qui impliquait des dépenses beaucoup plus faibles. Le LLF facturé par le transporteur est désormais de 6 % de la valeur du terrain la première année de licence ; le taux augmentera à un taux de 7 % par an pour tenir compte de l’inflation.

Selon une note d’ICICI Securities, ConCor devrait payer 450 crores de roupies en tant que frais LLF pour l’exercice 22, car elle a l’intention de céder deux autres terminaux ferroviaires et également de redimensionner les terminaux existants (y compris son terminal phare de Tughlakabad). La direction travaille également sur une voie alternative avec Indian Railway pour acheter les 24 terminaux qu’elle exploite sur le terrain IR pendant 35 ans (à 99% du prix actuel du marché), qui devrait se situer entre 6 000 et 7 000 crores Rs) , qui sera financé par un mélange de liquidités dans ses livres (~ 2 500 crores de roupies) et de dette extérieure, a-t-il déclaré.

Selon des sources officielles, les chemins de fer pourraient faire en sorte que le taux LLF de première année soit de 2 à 3 % et que le taux d’inflation annuel soit de 5 % plus réaliste ou de l’inflation annuelle moyenne du commerce de détail. Auparavant, le ministère des chemins de fer était réticent à réduire considérablement le LLF de 6%.

Concor possède plus de 60 dépôts de conteneurs intérieurs et environ 24 d’entre eux sont situés sur le terrain ferroviaire. Même avant les dernières révisions tarifaires, le coût d’utilisation des terrains des chemins de fer était plus élevé pour l’entreprise que ce qu’elle devait débourser aux agriculteurs et autres vendeurs de terrains.

La politique LLF des chemins de fer était à l’origine applicable aux terrains loués à des fins commerciales telles que l’ouverture de points de vente tels que magasins, librairies, kiosques, etc., mais elle a été étendue aux activités de conteneurs (usage industriel) au cours de l’exercice 21.

Le mode de paiement antérieur du LLF offrait un certain avantage à l’entreprise par rapport à d’autres opérateurs privés de terminaux à conteneurs. La méthode de paiement antérieure était basée sur les volumes de Concor (Rs 1,175/TeU).

Après 2005, Concor n’a récupéré aucune terre des chemins de fer car elle a acheté des terres le long des voies ferrées aux agriculteurs à des tarifs plus avantageux.

