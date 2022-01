Le Cabinet approuve 12 000 crores de roupies pour la deuxième phase du corridor d’énergie verte

Annonçant la décision, le ministre de l’Union, Anurag Thakur, a déclaré que la deuxième phase sera mise en œuvre au cours des exercices 2021-2022 à 2025-2026.

Le Cabinet a approuvé jeudi 12 000 crores de roupies pour la deuxième phase du corridor d’énergie verte afin de faciliter l’intégration du réseau et l’évacuation d’électricité d’environ 20 GW de projets d’énergie renouvelable dans sept États.

Le programme vise à ajouter environ 10 750 kilomètres de circuits de lignes de transmission et environ 27 500 mégavoltampères de capacité de transformation des sous-stations.

Il a déclaré que l’aide centrale représente 33 pour cent de l’investissement total.

Le ministre a ajouté que 80 pour cent des travaux de la première phase étaient terminés.

La dépense de la première phase était de Rs 10,142 crore.

