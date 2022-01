Le cabinet approuve le programme de transmission d’électricité verte de 12 031 crores de roupies

La plupart des projets de la première phase du projet de corridor d’énergie verte ont été attribués par voie d’appel d’offres basé sur les tarifs.

Le comité ministériel des affaires économiques (CCEA) a approuvé jeudi la deuxième phase du projet de corridor d’énergie verte. Environ 10 750 kilomètres de circuit (km) de lignes de transmission et environ 27 500 mégavolts-ampères (MVA) de capacité de sous-station seront installés pour faciliter l’évacuation d’électricité d’environ 20 giga-watts (GW) de projets d’énergie renouvelable au Gujarat, Himachal Pradesh , Karnataka, Kerala, Rajasthan, Tamil Nadu et Uttar Pradesh dans cette phase.

Le coût estimé du programme est de Rs 12 031 crore, et 33% du coût du projet – environ Rs 3 970,3 crore – sera couvert sous forme d’aide financière centrale.

Les systèmes de transmission seront créés entre les exercices 22 et 26, et l’aide financière centrale devrait réduire les frais de transport, ce qui se traduira par une baisse des coûts d’électricité.

« C’est encore une autre annonce positive pour le secteur de l’électricité afin de stimuler la pénétration des énergies renouvelables dans le pays », a déclaré Pratik Agarwal, directeur général de Sterlite Power. La plupart des projets de la première phase du projet de corridor d’énergie verte ont été attribués par voie d’appel d’offres basé sur les tarifs.

Bien que la taille de la deuxième phase du programme soit supérieure à celle de la première phase, elle bénéficiera d’une aide financière moindre de la part du Centre. Dans le cadre de la première phase du projet de corridor d’énergie verte, 9 700 ckm de lignes de transmission et 22 600 MVA de sous-stations sont en cours de construction à un coût estimé de Rs 10 141,7 crore. La première phase est éligible à une aide financière centrale de Rs 4 056,7 crore. La date limite initiale pour la première phase était décembre 2020, mais a ensuite été prolongée jusqu’en juin 2022.

La première phase est en cours de mise en œuvre dans l’Andhra Pradesh, le Gujarat, l’Himachal Pradesh, le Karnataka, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Rajasthan et le Tamil Nadu pour transporter 24 GW d’énergie renouvelable. Fin octobre 2021, 8 405 cm de lignes de transport et 15 268 MVA de postes avaient été construits.

Lors d’une réunion tenue sous la présidence du ministre de l’électricité de l’Union RK Singh en novembre 2021, il a été décidé que le ministère des énergies nouvelles et renouvelables présenterait une proposition visant à fournir une subvention centrale pour le développement des 480 km de ligne électrique d’une capacité de 5 000 MW entre Pang, Ladakh, et Kaithal, Haryana, dans le cadre du projet de corridor d’énergie verte.

