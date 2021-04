Le Cabinet approuve le programme PLI de 11000 crores de roupies pour promouvoir la transformation des aliments

Annonçant la décision du Cabinet, le ministre du Commerce, des Chemins de fer et de l’Alimentation et de la Distribution publique, Piyush Goyal, a déclaré que le programme de transformation des aliments contribuerait aux efforts du gouvernement pour augmenter les revenus des agriculteurs grâce à une meilleure transformation des produits agricoles et attirer d’énormes investissements étrangers dans le haut potentiel. secteur.

Le Cabinet a autorisé mercredi un programme d’incitation liée à la production (PLI) pour promouvoir la fabrication d’aliments transformés, avec un coût estimé à 10 900 crores de roupies au Trésor au cours des six prochaines années.

Le programme aiderait à étendre la capacité nationale de transformation des aliments et à générer potentiellement Rs 33 500 crore supplémentaires d’aliments transformés avec un potentiel de création de 2,5 lakh d’emplois, selon une estimation officielle. Les critères d’éligibilité – en termes d’investissement et de chiffre d’affaires – pour les entreprises à bénéficier des incitations seront décidés ultérieurement en consultation avec l’industrie.

Au total, 13 programmes PLI sont en cours de déploiement, y compris ceux pour les automobiles, les produits pharmaceutiques, le matériel informatique, y compris les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et les équipements de télécommunications, les produits blancs, les cellules chimiques et les textiles.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les 13 programmes PLI pourraient conduire à une production manufacturière supplémentaire de 520 milliards de dollars et doubler la main-d’œuvre dans les secteurs concernés au cours des cinq prochaines années.

L’idée derrière les programmes PLI est d’inciter les grandes entreprises à se développer pour devenir des «champions mondiaux» grâce à l’utilisation d’une technologie de pointe.

Les incitations totales dans le cadre des programmes PLI, sont vus à Rs 1,97 lakh crore sur une période de 5 à 6 ans. Cependant, le gouvernement pourrait être un gagnant net, car une augmentation de la fabrication et des ventes nationales pourrait augmenter ses recettes fiscales – non seulement les impôts indirects comme la TPS, mais même les recettes fiscales des sociétés bénéficieront d’un coup de pouce en raison de la rentabilité accrue des entreprises.

«Les produits indiens, transformés grâce à des machines de pointe, en maintenant l’hygiène et en répondant aux normes internationales, auront une immense demande dans le monde entier», a déclaré Goyal, ajoutant que des produits alimentaires transformés à partir de millets hautement nutritifs seront mieux acceptés. Les fruits et légumes transformés, le fromage mozzarella, les produits de la mer et les produits innovants / biologiques, y compris les œufs élevés en plein air, la viande de volaille et les ovoproduits, ont été couverts par le régime. Les aliments prêts à cuire / prêts à manger (RTC / PAM) seront également un domaine d’intervention majeur pour accroître les exportations, pour la diaspora indienne et d’autres.

Les incitations seront versées sur six ans pour la fabrication d’articles dans différentes catégories; il existe également des offres spéciales sur les ventes et le soutien à la stratégie de marque et au marketing à l’étranger.

«L’expansion de la fabrication dans le secteur des aliments transformés aidera à réduire le gaspillage, qui est de 20 à 30% dans les fruits et légumes et 4% dans les céréales alimentaires», a déclaré Vijay Sardana, un expert en politique alimentaire. Le programme PLI ainsi que l’amendement à la loi sur les produits essentiels fait plus tôt pour créer un stockage sont des mouvements opportuns et aideraient à réduire le gaspillage et à augmenter la valeur des produits, a déclaré Sardana tout en notant que les pertes après récolte en Inde sont l’une des plus élevées du pays. monde.

La conception des programmes PLI est telle que les grandes entreprises à fort potentiel d’exportation en seraient les principaux bénéficiaires. Dans le cadre du programme pour les produits pharmaceutiques, par exemple, jusqu’à Rs 11000 crore (73% des incitations totales de Rs 15000 crore) seront étendus aux candidats éligibles dont les revenus de fabrication mondiaux dépassaient Rs 5000 crore au cours de l’exercice 20.

En ce qui concerne le régime de transformation des denrées alimentaires, aucun seuil d’éligibilité n’a encore été fixé pour que les entreprises puissent en bénéficier. Pushpa Subrahmanyam, secrétaire au ministère des industries de transformation des aliments, a déclaré que le gouvernement lancera la manifestation d’intérêt (EoI) d’ici la fin du mois d’avril à laquelle l’industrie pourra répondre. «La condition pour l’industrie est de s’engager à une augmentation minimale des ventes et un niveau minimum d’investissement dans chaque segment. S’ils réalisent les deux, pour les ventes supplémentaires, un pourcentage de ce montant sera donné (à titre d’incitation). Il varie différemment pour chaque segment comme 7% dans un et 10% dans un autre », a déclaré Subrahmanyam.

Bien que India Inc ait accueilli favorablement les programmes PLI, elle a appelé à des flexibilités dans ces systèmes pour répondre de manière significative en cas de besoin. Un statut spécial pour les entreprises PLI et un régime fiscal stable, la conclusion de pactes commerciaux et le renforcement de la chaîne d’approvisionnement sont les autres exigences de l’industrie.

