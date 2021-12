Le Cabinet approuve le projet de liaison de la rivière Ken-Betwa ! De l’irrigation annuelle à l’approvisionnement en eau potable, voir les bénéfices

Le coût total du projet de liaison Ken-Betwa a été évalué à Rs 44 605 crore aux niveaux de prix 2020-21. (images : Tarun Bhardwaj/Financial Express Online)

Projet de liaison Ken-Betwa : Mercredi, le financement et la mise en œuvre du projet d’interconnexion des rivières Ken-Betwa ont été approuvés par le Cabinet de l’Union avec un coût total de Rs 44 605 crore. Le projet a un délai de huit ans. Une proposition en ce sens a été saluée lors de la réunion du Cabinet présidée par le Premier ministre Narendra Modi. Un communiqué publié après la réunion du Cabinet a déclaré qu’un véhicule à usage spécial (SPV) appelé Ken-Betwa Link Project Authority (KBLPA) sera mis en place pour la mise en œuvre du projet. Le coût total du projet de liaison Ken-Betwa a été évalué à Rs 44 605 crore aux niveaux de prix 2020-21. Pour le projet, le Cabinet de l’Union a approuvé un soutien central de Rs 39 317 crore, couvrant une subvention de Rs 36 290 crore ainsi qu’un prêt de Rs 3 027 crore, selon un rapport d’IE.

La déclaration a en outre déclaré que le projet ouvrirait la voie à davantage de projets d’interconnexion des rivières dans le pays et présenterait également notre ingéniosité et notre vision au monde. Dans le cadre de ce projet, l’eau sera transférée de la rivière Ken à la rivière Betwa grâce à la construction du barrage Daudhan ainsi qu’un canal reliant les deux rivières. Le projet de liaison Ken-Betwa fournira une irrigation annuelle de 10,62 lakh ha, l’approvisionnement en eau potable d’environ 62 lakh personnes. En outre, il générera également 103 MW d’énergie hydraulique ainsi que 27 MW d’énergie solaire. Le projet de liaison Ken-Betwa devrait être mis en œuvre dans huit ans avec une technologie de pointe, a-t-il ajouté.

Le projet de liaison Ken-Betwa profitera énormément à la région du Bundelkhand, qui manque d’eau et qui s’étend sur les États du Madhya Pradesh et de l’Uttar Pradesh. En outre, il apportera d’énormes avantages aux districts de Panna, Tikamgarh, Sagar, Vidisha, Chhatarpur, Damoh, Datia, Shivpuri et Raisen de MP et Jhansi, Banda, Mahoba et Lalitpur de UP. Le projet de liaison Ken-Betwa devrait stimuler la prospérité socio-économique dans la région du Bundelkhand en raison de l’augmentation des activités agricoles ainsi que de la création d’opportunités d’emploi. En outre, cela aiderait à arrêter la migration de détresse en provenance de cette région, a-t-il ajouté.

Selon la déclaration, le projet prévoit également une gestion globale de l’environnement et des garanties. À l’heure actuelle, un plan global de gestion du paysage est en cours de finalisation à cet effet par le Wildlife Institute of India, a-t-il ajouté. Pour mettre en œuvre le projet de liaison fluviale Ken-Betwa, un accord a été signé entre le gouvernement central et les gouvernements du Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, le 22 mars 2021. Il s’agit du premier grand projet de liaison fluviale de l’Inde à impulsion centrale.

