Le Cabinet autorise le programme de Rs 1 300 cr pour promouvoir les transactions RuPay et BHIM

Le Cabinet a approuvé mercredi un programme d’incitation de 1 300 crores de roupies pour promouvoir les cartes de débit RuPay et stimuler les transactions de faible valeur via l’application d’interface de paiement unifiée (UPI) BHIM pendant un an à compter d’avril 2022.

L’idée est de permettre à un grand nombre de personnes, en particulier dans les couches marginalisées de la société qui sont en dehors du réseau bancaire formel, d’adopter le système de paiement numérique.

Briefing sur les décisions du Cabinet, le ministre de l’électronique et de l’informatique, Ashwini Vaishnaw, a déclaré que le gouvernement rembourserait les frais de transaction prélevés sur les paiements numériques effectués par des personnes au commerçant (P2M), dans le cadre du taux d’escompte des commerçants (MDR).

Le gouvernement paiera un pourcentage de la valeur des transactions de personne à commerçant (P2M) effectuées via les cartes de débit RuPay et les modes de paiement BHIM-UPI de faible valeur.

Une poussée soutenue du gouvernement et l’émergence de plusieurs intermédiaires de paiement ont entraîné une augmentation des transactions numériques dans le pays ces dernières années. Le nombre de paiements numériques est passé de 1 459 crore au cours de l’exercice 18 à 4 371 crore au cours du dernier exercice. En novembre, le nombre de transactions sur la plate-forme UPI est resté élevé à 418 crore, impliquant un montant de Rs 7,68 lakh crore.

À partir du 1er janvier 2020, le gouvernement a supprimé le MDR pour toutes les transactions RuPay et UPI, bien que les banques soient autorisées à imposer le coût en utilisant d’autres réseaux de paiement par carte. Plusieurs acteurs de l’industrie des paiements numériques ont demandé un rétablissement des taux MDR.

La décision du Cabinet précède un plan de la banque centrale visant à publier un document de discussion sur les frais de paiement numérique d’ici un mois. Annonçant la déclaration de politique monétaire la semaine dernière, le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a déclaré que le document vise à garantir que les frais de paiement numérique restent abordables pour les utilisateurs et économiquement rémunérateurs pour les fournisseurs.

« Il y a eu, cependant, des inquiétudes quant au caractère raisonnable des divers frais encourus par les clients pour les paiements numériques via des cartes de crédit, des cartes de débit, des instruments de paiement prépayés (cartes et portefeuilles), l’interface de paiement unifiée (UPI) et autres. Il est proposé de publier un document de discussion sur divers frais dans le système de paiement pour avoir une vue holistique des problèmes impliqués et des approches possibles pour atténuer les préoccupations afin de rendre les transactions numériques plus abordables », a déclaré Das.

