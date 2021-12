Le cabinet de l’Union approuve la proposition de relever l’âge légal du mariage pour les femmes de 18 à 21 ans

Dans son discours du jour de l’indépendance de 2020, le Premier ministre Narendra Modi avait déclaré que son gouvernement allait bientôt reconsidérer et déterminer l’âge approprié du mariage pour les femmes en Inde.

Le Cabinet de l’Union aurait adopté une proposition visant à relever l’âge légal du mariage pour les femmes de 18 à 21 ans – le même que pour les hommes, a rapporté The Indian Express.

Le rapport cite des sources disant qu’à la suite du vote du Cabinet sur le projet de loi, le gouvernement présentera un amendement à la loi de 2006 sur l’interdiction du mariage des enfants et, par conséquent, apportera des modifications à la loi sur le mariage spécial et aux lois personnelles telles que la loi sur le mariage hindou de 1955. .

Les propositions du projet de loi ont été faites sur la base des recommandations soumises à Niti Aayog en décembre 2020 par le groupe de travail du Centre, dirigé par Jaya Jaitly, qui a été constitué pour examiner « les questions relatives à l’âge de la maternité, les impératifs d’abaissement du RMM (mortalité maternelle Taux), amélioration des niveaux nutritionnels et problèmes connexes ».

« Je tiens à préciser que notre raisonnement derrière la recommandation n’a jamais été celui du contrôle de la population. Des données récentes publiées par la NFHS 5 (Enquête nationale sur la santé de la famille) ont déjà montré que l’indice synthétique de fécondité est en baisse et que la population est sous contrôle. L’idée derrière cela (la recommandation) est l’autonomisation des femmes », a déclaré Jaitly, cité par The Indian Express.

Jaitly, qui est l’ancien président du Parti Samata, a déclaré que la recommandation du groupe de travail est intervenue « après de vastes consultations avec des experts, et plus important encore avec des jeunes adultes, en particulier des jeunes femmes, car la décision les affecte directement ».

Le groupe de travail, qui a été mis en place par le ministère de la Femme et du Développement de l’enfant en juin 2020, a reçu des commentaires de jeunes adultes selon lesquels l’âge du mariage pour les femmes devrait être de 22 à 23 ans. Il a également recommandé que l’éducation sexuelle soit formalisée et introduite dans le programme scolaire.

L’article 5 (iii) de la loi de 1955 sur le mariage hindou fixe à 18 ans l’âge minimum pour la mariée et à 21 ans pour le marié. La loi de 1954 sur le mariage spécial et la loi de 2006 sur l’interdiction du mariage des enfants prescrivent également 18 et 21 ans comme âge minimum de consentement au mariage pour les femmes et les hommes, respectivement.

Lors de son discours sur le budget 2020-21, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait déclaré : « L’âge du mariage des femmes est passé de 15 ans à 18 ans en 1978, en modifiant l’ancienne loi Sharda de 1929. Au fur et à mesure que l’Inde progresse, des opportunités s’ouvrent aux femmes. poursuivre des études supérieures et des carrières. Il y a des impératifs d’abaisser le ROR ainsi que d’améliorer les niveaux de nutrition. Tout le problème sur l’âge d’une fille qui entre dans la maternité doit être vu sous cet angle.

