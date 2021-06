Dans le cas où l’entité n’est pas en mesure de procéder à un reboisement compensatoire au lieu d’abattre les arbres, la compensation financière pour la coupe de l'”arbre du patrimoine” sera considérablement plus élevée.

Dans un effort important pour protéger les arbres et l’environnement, le cabinet du Maharashtra a approuvé la formation de la Maharashtra Tree Authority, qui sera habilitée à assurer la protection des arbres dans tout l’État. Lors de la même réunion, le cabinet dirigé par Uddhav Thackeray a également approuvé un amendement à la loi de 1975 sur la protection et la préservation des arbres du Maharashtra (zones urbaines), après quoi les arbres de plus de 50 ans seront classés comme “arbres du patrimoine”, a rapporté l’Indian Express. La refonte majeure des législations environnementales de l’État devra être adoptée par l’assemblée législative lors de sa prochaine session, car les décisions ont pour l’instant été approuvées sous la forme d’une ordonnance.

Quels arbres seront qualifiés d’« arbres du patrimoine » ?

Selon l’amendement adopté par le cabinet, l’arbre qui a environ 50 ans ou plus sera classé comme « arbres du patrimoine ». Une fois l’arbre classé « arbre du patrimoine », il bénéficiera d’une plus grande protection et il sera plus difficile pour un porteur de projet d’abattre l’arbre du patrimoine. En d’autres termes, les projets qui ne peuvent se passer de l’abattage de tels arbres devront intensifier leur boisement compensatoire. Par exemple, si un développeur d’infrastructures se débarrasse d’un «arbre patrimonial» de 52 ans, il devra planter 52 nouvelles plantes d’au moins 6 à 8 pieds de haut au moment de la plantation. Conformément à l’amendement, les arbres nouvellement plantés seront également pris en charge par la même entité pendant au moins 7 ans et la survie de tous ces arbres devra être assurée pendant la même période.

Dans le cas où l’entité n’est pas en mesure de procéder à un reboisement compensatoire au lieu d’abattre les arbres, la compensation financière pour la coupe de «l’arbre du patrimoine» sera considérablement plus élevée.

Autres dispositions clés

La nouvelle Autorité des arbres du Maharashtra réglementera l’abattage des arbres pour divers projets à travers l’État. Selon le nouvel amendement, tout projet qui prévoit de couper au moins 200 arbres (estimés à 5 ans) devra envoyer la proposition à la Maharashtra Tree Authority et ce n’est qu’après son approbation que le projet avancera. D’autre part, les propositions de coupe d’arbres estimés à moins de 5 ans seront examinées par les autorités municipales locales, selon le nouvel amendement. L’autorité forestière locale, en collaboration avec la Maharashtra Tree Authority, procédera également à un recensement de tous les arbres, y compris les « arbres du patrimoine » tous les cinq ans.

Les écologistes saluent une nouvelle décision

Les changements approuvés par le cabinet de l’État auront un impact positif de grande envergure sur l’état de l’environnement s’ils sont mis en œuvre dans le bon esprit, ont déclaré plusieurs environnementalistes à l’Indian Express. Le militant écologiste Zoru Bhathena a déclaré à l’Indian Express que l’amendement contenait plusieurs bonnes dispositions, mais que des initiatives précédentes comme celles-ci sont restées sur papier. Bhathena a également déclaré que la véritable mise en œuvre des lois transformera véritablement l’État en un État plus vert. Un autre écologiste D Staline de l’ONG Vanshakti a déclaré à l’Indian Express que les lois approuvées par le gouvernement sont bien meilleures que les législations précédentes sur le sujet.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.