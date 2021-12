Le cabinet pakistanais approuve la toute première politique de sécurité nationale, selon le conseiller à la sécurité nationale du pays

Le chef du Parti du peuple pakistanais et ancien sénateur Farhatullah Babar a déclaré que la politique de sécurité nationale doit être fondée sur le consensus le plus large.

Le cabinet pakistanais a approuvé mardi la toute première politique de sécurité nationale du pays, qui soulignait que le progrès économique devait être au centre de la sécurité nationale, une décision critiquée par les partis d’opposition qui ont accusé le gouvernement d’ignorer le parlement lors de la formulation de la nouvelle politique.

Dans une série de tweets, le conseiller à la sécurité nationale, le Dr Moeed Yusuf, a qualifié cela de « moment historique » pour le pays, affirmant que le Cabinet a adopté le document qui a été approuvé lundi par le très puissant Comité de sécurité nationale (NSC).

« C’est une réalisation véritablement historique ; une politique de sécurité nationale globale centrée sur le citoyen avec la sécurité économique au cœur sera désormais poursuivie sérieusement. Ce document-cadre aidera, au fil du temps, à orienter les politiques sectorielles pour la réalisation de nos objectifs de sécurité nationale », a-t-il déclaré.

Yusuf a remercié les dirigeants civils et militaires pour tout leur soutien et leur contribution à la préparation de la politique qui, a-t-il déclaré, « n’aurait pas vu le jour sans le leadership et les encouragements constants du Premier ministre ».

« Le succès de la politique résidera dans sa mise en œuvre pour laquelle un plan a été élaboré », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une version publique du document NSP sera lancée par le Premier ministre et publiée en temps voulu.

Par ailleurs, Yusuf a déclaré que la politique de sécurité nationale était en préparation depuis 2014. Il a déclaré que la politique serait au centre de toutes les décisions.

S’adressant aux médias après l’approbation de la politique par le Cabinet, Yusuf a également déclaré que le document principal était classifié. Il a ajouté qu’il couvre à la fois les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, notamment l’économie, l’alimentation, l’eau, la sécurité militaire, le terrorisme, la croissance démographique et les relations avec le monde extérieur, en particulier les grandes puissances.

Le porte-parole de l’armée pakistanaise, le général de division Babar Iftikhar, a qualifié la nouvelle politique de « étape importante » pour relever les défis émergents.

« Le NSP est une étape importante dans le renforcement de la sécurité nationale du Pakistan. Le cadre global reconnaît les liens entre les divers volets de la sécurité nationale, impératifs pour relever les défis émergents dans un environnement mondial en évolution grâce à un effort global du gouvernement », a tweeté le major général Iftikhar.

Il a également déclaré que les forces armées pakistanaises « joueront le rôle qui leur revient dans la réalisation de la vision énoncée dans la politique ». Plus tôt, la réunion du CNS présidée par le Premier ministre Imran Khan a adopté le document de politique quinquennal couvrant la période 2022-2026. Bien qu’elle n’ait pas été partagée, la déclaration publiée après la réunion du NSC a montré que la sécurité économique sera d’une importance primordiale pour toutes les politiques.

Pendant ce temps, l’opposition a critiqué le gouvernement pour avoir ignoré le parlement lors de la formulation de la nouvelle politique.

Le chef du Parti du peuple pakistanais et ancien sénateur Farhatullah Babar a déclaré que la politique de sécurité nationale doit être fondée sur le consensus du plus large éventail de la société.

« Qui a autorisé quelques individus en uniforme et non en uniforme à élaborer une politique de sécurité pour une nation appauvrie de 220 millions de personnes armées d’armes nucléaires ? Jamais débattu, jamais placé au Parlement, il est absurde de prétendre que « toutes les parties prenantes ont été consultées » », a déclaré Babar.

Le leader de la Ligue des musulmans du Pakistan-Nawaz et ancien ministre de l’Intérieur Ahsan Iqbal a contesté qu’il s’agissait du tout premier NSP préparé par le gouvernement, affirmant que son « parti avait annoncé le NSP en 2013 ».

Le ministre de l’Information, Fawad Chaudhry, répondant à Iqbal, a déclaré que le document préparé en 2013 se limitait aux seules questions de sécurité intérieure.

