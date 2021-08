Le Cabinet pèsera bientôt sur la politique nationale de logistique visant à réduire les coûts élevés

Les défis ont incité le gouvernement à s’employer à réduire les goulets d’étranglement structurels.

Le Cabinet adoptera bientôt une proposition sur la politique nationale de la logistique qui vise à réduire les coûts élevés – longtemps blâmés pour l’érosion de la compétitivité des exportateurs indiens – de 13 à 14 % actuellement du produit intérieur brut (PIB) du pays à environ 8 % par rapport à cinq ans.

Le ministère du Commerce a lancé la note du Cabinet, a déclaré une source officielle à FE.

Cette décision est importante, car un rapport HSBC de 2016 avait suggéré que les goulots d’étranglement nationaux, y compris les coûts logistiques élevés, représentaient la moitié du ralentissement des exportations du pays.

Une version antérieure de la politique, confirmée il y a environ deux ans, visait à réduire les coûts logistiques à 10 % du PIB d’ici 2022. Cependant, le gouvernement a maintenant l’intention de se fixer un objectif plus ambitieux pour ramener le coût à la moyenne mondiale de environ 8 % du PIB.

Le secteur de la logistique en Inde reste très complexe, avec la participation de plus de 20 agences gouvernementales relevant de divers ministères, 40 agences gouvernementales partenaires et 37 conseils de promotion des exportations. Ils traitent 500 certifications couvrant 10 000 produits, avaient déclaré des responsables lorsqu’ils se sont engagés à raffermir la politique. Le secteur c’est aussi 12 millions d’emplois, 200 agences maritimes, 36 services logistiques, 129 dépôts de conteneurs intérieurs, 50 écosystèmes informatiques et banques et assurances. En outre, 81 autorités et 500 certificats sont requis pour les exportations ou les importations. Compte tenu des complexités, le gouvernement a transformé la division logistique du ministère du Commerce en un département à part entière en 2019.

La politique globale devrait assurer une plus grande synergie entre les différents départements, agences, acteurs privés et États du gouvernement central afin de garantir également que les problèmes qui gonflent les coûts logistiques soient rapidement résolus. Cela aiderait à son tour les exportateurs indiens à regagner leur avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux.

Selon l’Étude économique 2017-18, une diminution de 10 % des coûts logistiques indirects pourrait entraîner une croissance des exportations de 5 à 8 %. Il avait prédit que le marché indien de la logistique atteindrait environ 215 milliards de dollars d’ici 2020.

Selon une évaluation de Bibek Debroy, président du Conseil consultatif économique du Premier ministre, et de Kishore Desai fin 2017, jusqu’à 70 % des retards (à la fois dans les exportations et les importations à travers Delhi et Mumbai) étaient dus au port ou à processus de traitement aux frontières, qui concernaient essentiellement la multiplicité et la complexité des procédures globales dans les ports.

Les défis ont incité le gouvernement à s’employer à réduire les goulets d’étranglement structurels. Outre la décision de couper un labyrinthe complexe de documents commerciaux et d’autres initiatives ces dernières années, un certain soulagement sur le front de la logistique est intervenu après la stabilisation du régime de la taxe sur les produits et services. Cela a non seulement réduit les complexités générées par la multitude de taxes indirectes qui ont ralenti le commerce, mais a également profité au secteur de la logistique en facilitant la conversion plus rapide des configurations logistiques informelles en configurations formelles et en augmentant la vitesse de déplacement du fret aux frontières interétatiques en raison du démantèlement des contrôles. des postes.

Le « commerce transfrontalier » (dans lequel la logistique joue un rôle clé) était l’un des trois paramètres pour lesquels le classement de l’Inde s’est amélioré ces dernières années dans l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale. De 126e dans le rapport 2015 de la Banque, le classement du pays est passé à 68e dans le rapport 2020. Bien sûr, il était toujours derrière le 63e rang du pays dans l’indice global des affaires.

