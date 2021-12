Le cabinet pourrait adopter une proposition visant à mettre en place une mission de semi-conducteurs de Rs 76 000 crores

La structure d’incitation dans le cadre de la mission sera finalisée par le ministère de l’électronique et de l’informatique (MeitY) après son approbation par le Cabinet.

Le cabinet de l’Union est susceptible d’accepter une proposition visant à mettre en place une mission de semi-conducteurs dans le pays avec une dépense de 76 000 crore. Il s’agira d’une mission parapluie dans le cadre de laquelle le gouvernement offrira des incitations aux entreprises pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs. Le gouvernement vise à jeter les bases de la première usine de fabrication de semi-conducteurs du pays d’ici juin-juillet de l’année prochaine et une demande de proposition (RFP) sera bientôt publiée pour solliciter des offres commerciales de la part des entreprises. Le gouvernement agit rapidement pour rendre le pays autonome en semi-conducteurs, étant donné qu’il existe actuellement une grande pénurie dans le monde en ce qui concerne l’approvisionnement en puces. La plupart des pays, y compris les États-Unis, courtisent les grands acteurs des semi-conducteurs pour installer leurs unités de fabrication. Les États-Unis, par exemple, ont déjà déclaré que Samsung et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) installeraient leurs unités de fabrication dans le pays.

En décembre de l’année dernière, MeitY a publié une manifestation d’intérêt (EoI) pour la création d’usines de semi-conducteurs en Inde et environ 15 à 20 entreprises ont manifesté leur intérêt à participer. L’idée d’avoir une fabrication locale de puces est encore renforcée par la pénurie actuelle de puces à l’échelle mondiale et le gouvernement a décidé de soutenir pleinement l’industrie pour la mise en place d’unités de fabrication de puces dans le pays.

« Le rêve de semi-conducteur de l’Inde se réalisera bientôt. C’est un rêve du Premier ministre d’avoir des semi-conducteurs conçus et fabriqués en Inde. Nous travaillons au développement de l’écosystème complet des semi-conducteurs – pour la conception, la fabrication et le conditionnement de puces semi-conductrices », a déclaré le ministre de l’électronique et de l’informatique Ashwini Vaishnaw à Financial Express.

L’industrie électronique est l’industrie à la croissance la plus rapide au monde avec des applications dans tous les secteurs de l’économie. « Les semi-conducteurs ont joué un rôle clé dans les progrès de l’électronique au cours des 50 dernières années et continueront de jouer un rôle encore plus important avec l’introduction de nouvelles technologies et applications, notamment l’Internet des objets, l’intelligence artificielle, la 5G, les voitures intelligentes, les usines intelligentes, centres de date, robotique, etc. », a déclaré MeitY dans l’EoI pour les semi-conducteurs.

La fabrication de semi-conducteurs est un secteur complexe et à forte intensité de recherche, qui nécessite des investissements importants et soutenus. Les semi-conducteurs constituent une part importante de la valeur totale de la nomenclature (BOM).

Comme le plan précédent de mise en place d’usines de semi-conducteurs a échoué, le gouvernement s’assure cette fois que tout programme d’incitation devrait être en mesure de répondre aux exigences de l’industrie. les investissements.

