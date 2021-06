Le Cabinet signe la fusion de Central Railside Warehouse avec CWC

La fusion CWC-CRWC ouvre la voie à la fusion et au transfert de tous les actifs, passifs, droits et obligations de CRWC, une mini-entreprise du secteur public, avec sa société holding CWC. (Image représentative)

Dans une démarche visant à accroître l’efficacité du secteur privé dans les entreprises du secteur public et à promouvoir la facilité de faire des affaires, le Cabinet a approuvé mercredi la fusion de la Central Railside Warehouse Company et de la Central Warehousing Corporation.

La fusion devrait être achevée dans les 8 mois suivant la date de la décision et unifiera des fonctions similaires des deux sociétés dans des domaines tels que l’entreposage, la manutention, le transport via une administration unique afin de promouvoir l’efficacité, l’utilisation optimale des capacités, la transparence et la responsabilité.

La fusion CWC-CRWC ouvre la voie à la fusion et au transfert de tous les actifs, passifs, droits et obligations de CRWC, une mini-entreprise du secteur public, avec sa société holding CWC. Au 31 mars 2020, la valeur nette de CRWC est de Rs 137,94 crore. Également un mini ratna PSE, le CWC a été créé pour l’entreposage des produits agricoles et de certains autres produits et est une entité à but lucratif avec un capital autorisé de Rs 100 crore et un capital libéré de Rs 68,02 crore. Le CRWC a été formé en tant que filiale distincte du CWC le 10 juillet 2007 et exploite actuellement 20 entrepôts ferroviaires à travers le pays. En raison du manque de capitaux et de certaines clauses restrictives de son protocole d’accord avec le ministère des Chemins de fer, le rythme de croissance du CRWC n’a pas été comme prévu.

La fusion devrait encourager l’afflux de capitaux dans les entrepôts ferroviaires et assurer des économies financières. Le gouvernement estime que les dépenses de gestion des complexes d’entrepôts ferroviaires diminueront de 5 millions de roupies en raison des économies réalisées sur le loyer du siège social, le salaire des employés et d’autres coûts administratifs.

Avec la fusion CWC-CRWC, le gouvernement espère tirer parti des voies d’évitement ferroviaire pour de nouvelles capacités d’entreposage, car le déménagement facilitera la mise en place d’au moins 50 entrepôts ferroviaires supplémentaires à proximité des emplacements des dépôts de marchandises. L’utilisation de la capacité des RWC s’améliorera également car il y aura un potentiel pour les CWC de stocker des produits autres que le ciment, les engrais, le sucre, le sel et la soude actuellement stockés. L’autre retombée bénéfique est la création d’emplois. La fusion est susceptible de générer des opportunités d’emploi équivalant à 36 500 jours-homme pour les travailleurs qualifiés et 912 500 jours-homme pour les travailleurs non qualifiés.

