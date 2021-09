Le câble de charge Fitbit Charge 4 fonctionne-t-il avec le Charge 5 ?

Meilleure réponse: Non. Fitbit a présenté un nouveau chargeur propriétaire avec son dernier tracker. Vous ne pourrez donc pas utiliser le câble de charge Fitbit Charge 4 avec le nouveau tracker Fitbit Charge 5.

Le temps de changer

Chaque fois qu’un successeur est publié, il y a toujours la question de la compatibilité des accessoires. Dans le cas du nouveau Fitbit Charge 5, la plupart des gens voudront savoir si l’ancien câble de charge Charge 4 fonctionnera avec leur nouvel appareil. Malheureusement, la réponse est non.

Fitbit a sorti un nouveau chargeur propriétaire et son dernier tracker de fitness. Bien que cela soit frustrant, en particulier pour les utilisateurs qui possèdent le Fitbit Charge 4 et souhaitent utiliser les accessoires dont ils disposent déjà, ce n’est pas le concept le plus fou à saisir.

Lorsque vous regardez de plus près le Fitbit Charge 5 et le Charge 4, il est facile de voir que de nombreuses améliorations positives ont été apportées à la conception physique. En fait, c’est une forme entièrement différente de celle de son prédécesseur. Sans oublier que le Charge 5 est également nettement plus fin que le Charge 4 – 10 % plus mince, pour être exact.

Le câble de charge n’est pas le seul nouvel accessoire associé à la sortie du Fitbit Charge 5. Les modifications apportées à la conception physique signifient également qu’il existe un nouveau système de bande propriétaire. Alors que de nombreux utilisateurs seront satisfaits du bracelet fourni avec leur tracker, vous devrez acheter de nouveaux bracelets Fitbit Charge 5 si vous recherchez quelque chose de différent.

Vous ne pourrez pas utiliser d’anciennes bandes Charge 4 avec votre nouveau tracker, ni utiliser le câble de charge Fitbit Charge 4 avec le Fitbit Charge 5. Bien que le changement puisse être difficile après avoir été habitué à la même chose pendant tant pis, ce sont toutes des améliorations dont vous serez reconnaissant plus tard. Si vous pouvez accepter le changement maintenant, cela en vaudra la peine dans le grand schéma des choses.

