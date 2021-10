Le caca de chien Shiba Inu est-il? Anthony Pompliano semble penser cela

Jeudi dernier, Anthony Pompliano a posté une vidéo sur YouTube dans laquelle il déclarait ouvertement que Shiba Inu était en fait une arnaque et assurait qu’il devrait être étiqueté « caca de chien ». Sans aucun doute, la communauté crypto fanatique de cette crypto-monnaie n’est pas très heureuse.

Shiba Inu est une arnaque ?

Pour ceux qui ne le savent pas, Shiba Inu est l’une des « pièces meme » les plus populaires sur le marché de la cryptographie avec Dogecoin.

Et, juste le 27 octobre, Shiba Inu a réussi à dépasser la capitalisation boursière de Dogecoin et à se positionner parmi le Top 10 des crypto-monnaies. De toute évidence, ce mouvement du mème crypto a généré des sujets de conversation dans la communauté crypto.

En particulier, les pièces meme sont considérées par certains comme les investissements les plus risqués et les plus déconcertants du marché, tandis que d’autres pensent le contraire. Il n’est donc pas étrange d’observer sur Twitter les débats, certains amicaux et d’autres moins, sur la valeur du Shiba Inu.

Dans le cadre de ce débat, le journal Morning Brew a publié sur Twitter un commentaire sur la façon dont un investisseur avait transformé 8 000 $ en Shiba Inu (SHIB) en 5,7 milliards de dollars en seulement 400 jours.

Ce portefeuille a acheté environ 8 000 $ de SHIB en août dernier. Il vaut désormais 5,7 milliards de dollars. De 8 000 à 5,7 milliards de dollars en environ 400 jours. Nous sommes peut-être en train de regarder le plus grand commerce individuel de tous les temps. pic.twitter.com/LtdgQ83bKP – Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) 27 octobre 2021

Ainsi, le commentaire de Morning Brew a attiré l’attention d’Anthony Pompliano et il a donc posté une réponse vidéo pour clarifier ses réflexions sur Shiba Inu.

‘Crotte de chien’

« Il n’y a absolument aucune raison pour laquelle quelqu’un devrait avoir Shiba Inu, à part que cela peut augmenter parce que d’autres personnes vont l’acheter », a déclaré Pompliano. « Il n’y a pas d’activité de développement, il n’y a pas de valeur sous-jacente… C’est du caca de chien ! »

En général, la principale critique que reçoit Shiba Inu est qu’il s’agit d’une crypto-monnaie vide ; c’est-à-dire qu’il n’a pas de développement ou ne résout pas un problème qui lui donne une valeur sous-jacente. Selon Pompliano, la valeur intrinsèque de SHIB est son augmentation de prix, et non les aspects fondamentaux qu’offre le projet.

Par conséquent, Pompliano explique que «oui, quelqu’un a acheté 8 000 $ et l’a transformé en 5,7 milliards de dollars… mais si vous essayiez de vendre ces… Shiba Inu… ce qui se passerait, c’est que le prix chuterait si radicalement que je me demanderais si vous pouviez prendre un milliard ».

Et donc Pompliano pense qu’investir dans le Shiba Inu, c’est la roulette russe ; vous gagnez ou vous merdez complètement. « Ce n’est pas une stratégie d’investissement », a-t-il assuré.

De cette façon, Pompliano a classé Shiba Inu comme crotte de chien, ou crotte de chien, conseillant de ne pas l’acheter et s’assurant qu’il n’a rien de cette crypto dans son héritage.

