L’année dernière, le ministère de la Défense devait publier l’appel d’offres pour six sous-marins. (Image représentative du sous-marin de classe Kalvari (Scorpène))

Vendredi, le Defense Acquisition Council (DAC) a approuvé l’achat de six sous-marins dans le cadre du projet-75I (itinéraire de partenariat stratégique) d’une valeur de plus de 45 000 yens. Financial Express Online a précédemment signalé que deux sociétés indiennes et cinq OEM étrangers (Original Equipment Manufacturer) avaient déjà été présélectionnés.

« Cependant, il y a encore un long chemin à parcourir. Dans un processus d’approvisionnement régulier, il faut environ 3 à 4 ans pour franchir les différentes étapes. Dans ce cas, on ne sait pas combien de temps cela prendra », explique un officier supérieur.

Qu’est-ce que le Projet 75 (I) ?

Il s’agit de programmes navals d’importance stratégique, entrepris par le ministère de la Défense (MoD) au cours de la nouvelle décennie. Un autre aspect important de ce projet est qu’il est conforme au modèle de partenariat stratégique (PS) du gouvernement.

Aussi, dans le cadre du SP, c’est le deuxième projet à être traité et les sous-marins vont être construits en Inde grâce au Transfert de Technologie (ToT) par les OEM.

Pourquoi le modèle SP ?

Ce modèle est adopté pour de tels programmes critiques afin d’assurer le renforcement des capacités de l’industrie indienne qui, selon le modèle, contribuera à la fabrication locale de plates-formes majeures.

Retard dans l’émission de la DP

L’année dernière, le ministère de la Défense devait publier l’appel d’offres pour six sous-marins. Cependant, il a été retardé pour plusieurs raisons, notamment des problèmes juridiques et techniques qui nécessitaient plus de clarté.

Comme indiqué précédemment, deux séries d’appels d’offres seront émises : les deux partenaires stratégiques (SP) présélectionnés : Mazagon Dock Shipbuilders et Larsen & Toubro (L&T) basés à Mumbai.

Simultanément, émission de RFP aux OEM par le SP.

Selon les responsables, le projet 75 (I) fait partie du plan de 30 ans de la marine indienne pour la construction de sous-marins indigènes. Ce programme avait reçu son approbation par le Comité du Cabinet sur la sécurité en 1999.

La décision a été prise d’aider à créer deux lignes de production de sous-marins simultanés où six sous-marins pourraient être construits à la fois, et en collaboration avec les équipementiers. L’idée était qu’une telle étape contribuerait à rationaliser le processus d’acquisition de sous-marins.

Pourquoi?

Pour aider à maintenir un niveau de force de 20 sous-marins modernes en service.

Qui sont les SP et OEM pour le projet 75 (I) ?

Deux Partenaires Stratégiques ont déjà été sélectionnés : M/s MDL et L&T.

Cinq OEM :

Le Groupe Naval de France, qui construit déjà le sous-marin “Scorpène” dans le cadre du Projet-75.

Navantia d’Espagne qui a offert le S-80 (classe Isaac Peral);

TKMS d’Allemagne — Type 218 (Classe Invincible);

Rosoboronexport de Russie a proposé le sous-marin de la classe Amur.

Selon les rapports, la société sud-coréenne Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering en réponse à une EoI avait lancé le sous-marin KSS-3 plus tôt.

