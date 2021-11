Le CAD approuve les propositions de Rs 7965 cr : IAF, armée pour obtenir de nouveaux hélicoptères ; La marine obtient de nouveaux systèmes de conduite de tir.

Il a été conçu selon les spécifications partagées par les deux services – pour effectuer des rôles armés ainsi que déployés pour des rôles utilitaires.

À l’occasion propice de Dhanteras, une proposition de 12 hélicoptères utilitaires légers de la société publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL) a été approuvée par le Defense Acquisition Council (DAC).

Mardi, l’acceptation de la nécessité (AoN) a été accordée pour des propositions d’acquisition de capitaux d’un montant de Rs 7, 965 crore pour la modernisation des forces armées. Lors de la réunion du CAD sous la présidence du ministre de la Défense, il a donné son approbation aux propositions qui relèvent de l’initiative Make in India et l’accent est mis sur la conception et le développement, puis à produire en Inde.

L’attente est terminée pour l’Indian Air Force et l’Indian Army.

L’approbation a été donnée pour 12 hélicoptères utilitaires légers.

Des sources haut placées ont confirmé à Financial Express Online que ces 12 hélicoptères sont destinés à l’IAF et à l’armée indienne. Les deux services en recevront six chacun.

« Le LUH a obtenu son autorisation opérationnelle en février dernier. Et une lettre d’intention pour 12 LUH a été reçue par la HAL en mars de cette année, contre laquelle les activités de production progressent », ont confirmé des sources.

Pour accélérer la production de ces machines volantes, une nouvelle usine d’hélicoptères est en train d’être mise en place à Tumakuru. Cette installation, selon des sources, deviendra opérationnelle d’ici mars 2022 et aura la capacité de produire 30 hélicoptères chaque année.

Des sources ont également indiqué que le non-passage d’une commande suffisante à temps entraînerait un retard de production en raison de la non-disponibilité d’articles critiques et entraînerait également une mise au ralenti des capacités.

Ces hélicoptères, comme cela a été rapporté plus tôt dans Financial Express Online, remplaceront les hélicoptères Chetak et Cheetah vieillissants qui ont été conçus il y a six décennies et relèveront de la production en série limitée (LSP).

Le tout premier hélicoptère sera livré en août 2022.

Pourquoi ces hélicoptères sont-ils importants ?

Après l’approbation du CAD aujourd’hui, le contrat formel sera bientôt signé. Ceux-ci sont destinés au transport de fournitures essentielles en haute altitude, ainsi qu’au transport d’hommes, à l’évacuation et à la reconnaissance.

Les forces indiennes ont besoin d’au moins 400 hélicoptères et HAL devrait fournir environ 175 hélicoptères pour répondre aux besoins.

Hélicoptères Kamov 226T

En raison de problèmes liés aux coûts et au contenu local, la production des hélicoptères Kamov 226T est suspendue.

Ces hélicoptères par transfert de technologie (ToT) devaient être fabriqués dans le cadre d’une coentreprise Indo-Russian Helicopters Ltd (IRGL) – impliquant HAL et deux sociétés russes – Rosboronexport et Russian Helicopters.

En savoir plus sur LUH

Ces hélicoptères, capables d’opérer à haute altitude, seront la bouée de sauvetage des forces armées indiennes déployées dans le glacier de Siachen ou dans la vallée de Galwan.

Ces hélicoptères sont propulsés par un seul turbomoteur Ardiden 1U, qui provient de Safran Helicopter Engine, France.

Plus tôt cette année, l’autorisation opérationnelle initiale (IOC) pour l’armée indienne a été reçue du Centre de navigabilité et de certification militaires (CEMILAC) plus tôt cette année. L’année dernière, le CIO de la version LUH IAF a été décerné par le CEMILAC.

Livré avec une autonomie de 500 km avec réservoirs de carburant internes et a un plafond de service de 21 325 pi.

Cet hélicoptère dispose d’un Smart Cockpit Display System et une vitesse maximale de 235 km/h a une masse maximale au décollage de 3150 kg.

Autres propositions approuvées aujourd’hui

Pour améliorer les capacités de détection, de suivi et d’engagement des navires de la marine indienne, le système de contrôle de tir Lynx U2 a été approuvé pour être acheté auprès de Bharat Electronics Limited (BEL).

Pour la reconnaissance maritime et la surveillance côtière, l’approbation a été donnée pour la modernisation à mi-vie de l’avion Dornier. Celui-ci sera porté par le HAL.

Et pour la marine indienne, quantité ajoutée au support de pistolet super rapide (SRGM) amélioré. Ceux-ci sont fabriqués par Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) et seront installés à bord des navires de guerre de la marine indienne.

