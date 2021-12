Le cadavre des Trail Blazers de Portland

Il ne s’agit pas de ce match, dans lequel ils pourraient avoir une excuse. Il s’agit de toute la saison, de le sentiment évident que chez les Trail Blazers ils n’attendent que les décisions arrivent dans les bureaux, pour vraiment changer les choses dans le noyau dur. L’effervescence, s’il en est au-delà des bons mots, de l’arrivée de Chauncey Billups sur le banc a très peu duré. J’insiste, s’il y en a un. Et après avoir perdu contre les Mavericks de manière calamiteuse (117-132… et merci), l’équipe de l’Oregon est 13-20. Sept matchs sur 50%, avec seulement six pires franchises de toute la NBA. Si c’était l’année de la recherche du pas en avant à laquelle Terry Stotts a résisté… ce qu’ils ont fait, c’est quelques pas en arrière. Et cela, à ce stade de l’ère Damian Lillard, était quelque chose que les Blazers ne pouvaient tout simplement pas se permettre.

Cette fois, oui, ils peuvent se cacher derrière les blessés. CJ McCollum n’est toujours pas revenu après son problème pulmonaire et COVID a laissé la rotation du champ intérieur sans rien ressemblant à un joueur intérieur au-delà de Larry Nance. Mais il y avait Lillard, et Norm Powell et beaucoup de choses qui comprenaient Simmons, Little, le Nance susmentionné, Snell … pas grand-chose, mais c’est des moments comme celui-ci pour presque toutes les équipes. Et les Dallas Mavericks sont arrivés à leur tribunal, également dévastés par la pandémie et avec six joueurs dans les protocoles, dont Luka Doncic. Et aussi Hardaway Jr et Kleber. La situation pour les Blazers était très mauvaise, même Billups est isolé, mais le visiteur nous a invité à penser à gratter une victoire, montrant au moins un combat. Ils jouaient à domicile, ils avaient Lillard, Doncic n’était pas là…

Mais les Blazers ont prouvé qu’ils n’avaient pas de combat dans les tripes. Quelconque. Ils ont erré sur la piste, sans la moindre trace de quoi que ce soit qui ressemble à une défense digne (ils ne l’ont généralement pas avec tout le personnel) et sans grand intérêt à se rebeller.. Lillard était tombé à 26 points et 5 passes décisives avec un ennuyeux 13/14 lancers francs (seulement cinq paniers en jeu). Norman Powell a marqué 13 points avec 15 tirs… Rien, une équipe sans âme, sans envie. Qu’il a vu comme un choc l’attitude beaucoup plus énergique et saine des Mavs, qui ont le courage de résister à l’adversité. Et que, dans leur cas, ils ont eu des pivots : ils ont marqué leurs meilleurs points dans la peinture (68) en plus de deux ans : c’était 8-34 en première mi-temps, une étape dans laquelle Kristaps Porzingis avait gonflé : 24 points , 4 rebonds. Le dernier quart-temps a été médiatisé (avec 94-123) et une statistique finale de 34 points, 9 rebonds et 5 passes décisives. Dwight Powell a également profité de l’anémie interne du rival : 22 points, tirs du 11 septembre.

Mais il n’y avait pas que ça : Brandon Knight, en plein retour en NBA grâce aux vannes de la pandémie, a marqué 18 points. Josh Green est allé à 10 passes décisives. Tous les feux rouges pour les Blazers, qui n’ont pas non plus égalé l’intérêt de Finney-Smith (14 + 9 + 5) et Jalen Brunson (14 + 4 + 9) à gagner. Les Mavs (16-17 désormais) ont marqué 72 points en première mi-temps (53-72) avec près de 58% aux tirs face à un adversaire très diminué mais qui ne semblait pas avoir autre chose, qui semble s’ennuyer et regarde avec appréhension l’humeur de Damian Lillard. Quelque chose doit changer en Oregon ; Il se passera sûrement quelque chose avant la fermeture du marché d’hiver.