Le caddie de Lee Westwood a offert un cadeau sympa à Justin Thomas après la victoire des joueurs

Justin Thomas a terminé un week-end incroyable au TPC Sawgrass en venant de l’arrière pour remporter le premier championnat des joueurs de sa carrière.

Thomas a joué dans l’avant-dernier groupe lors de la dernière ronde de dimanche et quand il a quitté le 18e green, il était presque certain qu’il finirait devant Lee Westwood (qui menait après le troisième tour) et Bryson DeChambeau, qui jouaient dans le dernier groupe.

La victoire est devenue officielle après que le tir d’approche de Westwood n’a pas trouvé le trou. Il a cependant coulé son putt de birdie pour terminer seul à la deuxième place.

Le cadet de Westwood est sa fiancée, Helen Story, et quelques instants après le tour, elle a trouvé Thomas pour lui donner un souvenir sympa de sa victoire:

C’est assez classe ici.

Storey et Westwood sont des gens assez formidables et bien qu’ils n’aient pas gagné dimanche, ils ont gagné un peu plus de 1,6 million de dollars, ce qui n’est pas mal.