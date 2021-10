Le cadeau d’anniversaire de 5,5 millions de dollars de Drake à lui-même est une montre unique en son genre

Canard vient de se mériter un nouveau surnom… Amoureux des montres certifié, et pas n’importe quelle montre – il a tout fait, laissant tomber 7 chiffres pour se brancher le jour de son anniversaire.

Comme vous le savez maintenant, Drake a eu 35 ans dimanche dernier, et bien que nous l’ayons vu organiser quelques soirées pour marquer l’occasion, nous venons de découvrir le plus gros (ou le plus cher) cadeau qu’il s’est offert. C’est une montre de 5 500 000 $ que même l’homme le plus riche du monde, Elon Musk ne peut pas acheter!!!

C’est parce que Drizzy a jeté pour un ultra-rare, 1 sur 1 Richard Mille … que le créateur de montres emblématique a abandonné en 2019. Nos sources Drake nous disent que le rappeur s’est rendu chez les rois du district de diamants de New York, Pristine Jewelers, et leur a demandé de sécuriser la pièce.

Lui et le fondateur et propriétaire de Pristine Ofir Ben Shimon posé avec le butin.

Vous remarquerez … pas de diamants flashy collés sur cette montre, mais elle est enfermée dans un verre saphir et utilise le mouvement tourbillon incroyablement complexe (les gens savent que c’est un gros problème).

Ce ne sont pas seulement des dépenses somptueuses de la part de Drake … c’est un investissement important. On nous dit que lorsque la montre est sortie à l’origine, elle valait 2,8 millions de dollars – maintenant, à peine 2 ans plus tard, sa valeur a presque doublé.

Donc, en gros, Drake berce la Joconde des montres. Bat le gâteau à la crème glacée !!! Joyeux anniversaire.