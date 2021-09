Le cadeau de Coinbaazar au peuple salvadorien

in

tldr; Coinbaazar, un marché de crypto-monnaies fiduciaire P2P basé en Géorgie, a réduit ses frais de négociation à zéro pour tous les résidents d’El Salvador. La décision est d’encourager l’adoption de Bitcoin et son utilisation pour ses résidents. Coinbaazar est enregistré auprès de Dun & Bradstreet, où les gens peuvent acheter et vendre des bitcoins avec plus de 300 méthodes de paiement.

*Ce résumé est généré automatiquement par un bot et n’est pas destiné à remplacer la lecture de l’article d’origine. Comme toujours, DYOR.*