Le cadeau de mariage de Kate et William de Queen vaut bien plus que celui de Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

La reine a offert au futur roi le prince William et à son épouse Kate, la duchesse de Cambridge, leur résidence rurale Anmer Hall en cadeau de mariage. La maison de campagne de Norfolk se trouve dans le village d’Anmer et a été construite en 1802. La reine a offert la maison au couple en cadeau de mariage et la magnifique propriété géorgienne est la résidence royale la plus chère appartenant à un petit-fils du monarque.

Selon une étude qui a examiné le loyer potentiel que la famille royale pourrait facturer s’ils louaient leurs maisons sur le marché privé, Anmer Hall pourrait être loué à 44 000 £ par mois civil.

Les recherches menées par la société de location UNCLE ont révélé qu’un mois de loyer de 44 000 £ par mois civil est supérieur de 14 570 £ au salaire annuel moyen au Royaume-Uni.

Anmer compte 30 chambres et s’étend sur plus de 4 000 mètres carrés et le duc et la duchesse de Cambridge et leurs enfants l’utilisent comme base rurale depuis 2015.

La maison a été enregistrée comme bâtiment classé Grade II en 1984.

LIRE LA SUITE: « Pensiez-vous que cela était mal vu ? » Les fans de Meghan Markle se moquent de William et Kate pour un jet privé

La société immobilière a ajouté que “la maison de la princesse Anne, le palais St James est la deuxième résidence royale la plus chère”.

La société a déclaré: “Le palais de St Jame coûte 1,7 million de livres sterling par mois civil.

“En troisième lieu, la reine et le duc se sont protégés pendant la pandémie, le château de Windsor.

“Le château serait loué pour 1,3 million de livres sterling par mois civil.”