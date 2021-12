Le cadeau de Noël anticipé de Google est une tonne de nouvelles fonctionnalités Android

Que souhaitez-vous savoir

Google a annoncé une tonne de nouvelles fonctionnalités à venir sur les appareils Android. Les mises à jour incluent de nouveaux mashups de cuisine emoji, la prise en charge de la réinitialisation automatique des autorisations sur plus de téléphones et des souvenirs générés automatiquement dans Google Photos. Il existe également de nouvelles mises à jour d’Android Auto pour une messagerie améliorée et de nouveaux widgets pour quelques applications Android.

C’est la saison des mises à jour des applications Android, gracieuseté de Google. Tous les quelques mois, Google propose de nouvelles fonctionnalités pour ses appareils et services Android, indépendamment des fonctionnalités trimestrielles qu’il propose exclusivement pour les appareils Pixel. Dans ce dernier ensemble de fonctionnalités pour Android, Google permet de rester plus facilement en contact avec la famille tout en ajoutant quelques mises à jour amusantes et utiles.

Famille Bell sur plus d’appareils

L’une des fonctionnalités les plus utiles de la famille de produits Nest de Google est Family Bell, qui permet aux utilisateurs de définir des rappels utiles qui sont diffusés dans toute la maison. Google étend maintenant cette fonctionnalité au-delà de ses appareils domestiques intelligents comme le Nest Hub (2e génération) et la rend disponible sur les meilleurs téléphones Android.

Désormais, vous pouvez configurer des rappels directement depuis votre téléphone Android et choisir les appareils que vous souhaitez alerter. Étant donné que tout le monde n’a pas installé de produits Nest dans la maison, cela garantira que les rappels parviendront à tous les membres de la famille.

Messagerie et musique Android Auto

Google apporte de nouvelles fonctionnalités pratiques à votre voiture. La société explique comment configurer Android Auto pour qu’il se lance automatiquement lorsque votre téléphone se connecte, ce qui devrait vous aider à être opérationnel le plus rapidement possible. Désormais, lorsque vous êtes sur la route, Google propose des fonctionnalités de messagerie améliorées avec Smart Reply qui arrive sur Android Auto.

De la même manière que cela fonctionne sur Google Messages sur Android, vous obtiendrez des suggestions de réponse basées sur le contexte du message, grâce à la puissance de Google Assistant. Avec cela, vous pourrez répondre à un message entrant d’un simple toucher, ou vous pouvez choisir votre propre réponse personnalisée.

Source : Google

Google améliore également l’expérience musicale sur Android auto avec un bouton de lecture permanent afin que vous puissiez accéder plus rapidement à vos morceaux depuis l’écran d’accueil. Et bientôt, les utilisateurs pourront rechercher des morceaux sur leurs applications multimédias préférées en utilisant uniquement leur voix, grâce à une nouvelle icône de recherche, vous n’aurez donc pas à trop manipuler les menus pendant que vous conduisez.

Ces mises à jour de conduite s’ajoutent à la nouvelle clé de voiture numérique que Google introduit sur les séries Pixel 6 et Samsung Galaxy S21.

Autres mises à jour

Google introduit également plusieurs autres mises à jour pour les applications Android. En septembre, la société a annoncé que la réinitialisation automatique des autorisations arrivait pour les téléphones plus anciens fonctionnant sous Android 6.0 et versions ultérieures, et qu’elle est enfin déployée pour ces appareils à partir du « mois prochain ». Cela signifie que les applications que vous n’avez pas utilisées depuis un certain temps désactiveront les autorisations activées jusqu’à ce que, bien sûr, vous recommencez à les utiliser.

La cuisine emoji de Gboard est également mise à jour avec « des milliers de nouveaux ajouts » pour une multitude de mashups, dont certains devraient plaire aux amoureux des chiens. Ceux-ci commenceront à être déployés aujourd’hui et arriveront pour tout le monde dans les semaines à venir.

Source : Google

Certaines de vos applications préférées reçoivent de nouveaux widgets utiles pour certaines de ses applications, notamment Google Play Books et YouTube Music, qui permettront une gestion et un contrôle faciles directement depuis l’écran d’accueil.

Enfin, Google Photos bénéficie de nouvelles fonctionnalités, notamment des souvenirs générés automatiquement pour aider à célébrer des moments tels que les anniversaires, les remises de diplômes et les vacances. Il obtient également un nouveau widget Personnes et animaux que vous pouvez gérer avec ceux qui vous tiennent le plus à cœur.

