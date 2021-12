Le cadeau de Noël de Francisca Lachapel à sa mère

. Francisca Lachapel a offert une surprise à sa mère comme cadeau de Noël

Ce n’est un secret pour personne que Francisca Lachapel entretient une relation belle et très étroite avec sa mère, Divina Montero, qui a été fondamentale pour l’aider à s’occuper de son petit-fils Genaro et la soutenir au milieu de sa carrière dans le monde de la télévision.

Et en guise de gratitude et de montrer l’immense amour qu’il a pour la femme qui lui a donné la vie, l’ancienne Nuestra Belleza Latina a révélé qu’elle avait offert un cadeau à sa mère, via une application pour envoyer de l’argent afin que sa mère en profite à República Diminicana .

«Mon beau peuple, en cette période spéciale, nous pouvons montrer notre affection où que nous soyons. Avec #sirenacash vous pouvez faire plaisir à vos proches à distance. C’est vraiment un succès, allez sur sirena.do et résolvez tout rapidement et facilement. #sirenacash @sirena » était le commentaire de Francisca pour parler du cadeau de Noël qu’elle a envoyé à sa mère, via Sirena Cash.

«Je vais partager avec vous la surprise que j’ai pour ma mère afin qu’elle puisse aller dans son magasin préféré à Saint-Domingue et tout acheter, sans dépenser un seul peso, car je lui envoie l’argent d’ici. Tout ce qu’ils ont à faire est d’appuyer sur siren.do. Ils vont à sirena cash, puis appuient sur acheter en sirena cash. Ils suivent les instructions. Mon argent va à Divina. Ils choisissent le montant. Même un petit message sympa. Tu peux le faire aussi », entend-on Francisca dire dans une vidéo qu’elle a ajoutée dans sa publication, où elle portait un chapeau de Noël dans le salon de sa maison, avec le sapin en arrière-plan.

Et bien que la majorité des abonnés de Francisca qui ont réagi à l’annonce du cadeau l’aient félicitée d’être une bonne fille et de penser à sa mère, et d’autres l’ont même remerciée d’avoir partagé l’application qui a permis à beaucoup d’envoyer de l’argent plus facilement, d’autres ont été impressionnés quand on considère que le cadeau de l’animateur de télévision à sa mère était de très faible montant.

Francisca a montré dans sa vidéo que le cadeau de Noël pour que sa mère achète « tout ce qu’elle veut » n’était que de 100 $, ce qui a amené plus d’un à considérer le cadeau comme insuffisant et il y avait ceux qui l’ont appelée avare. D’autres l’ont félicitée.

« Cent dollars. ”,“ Je n’ai rien compris !!! Tu as parlé trop vite !!! Joyeux Noël ”, »,« Wepaaaaaaaa que j’aime Francisca ! Merci d’avoir partagé ce programme « et » Et ta mère, pourquoi ne va-t-elle pas à Miami avec toi ?

« Joyeux Noël À votre belle famille, vous êtes une bonne fille, épouse et mère bénédictions à tous ️🎄🎄🎄🎁🎁🙌🙌🙌👏🏻👏🏻👏🏻😃 » et « Tout est si moderne. J’aime la technologie . Bonnes vacances mon Fran et beaucoup de bénédictions pour toi et ta famille 👪 💕 ♥ ️ 😍 », a ajouté une autre paire de fans.

VOIR LES PHOTOS DU BÉBÉ DE FRANCISCA SUR CE LIEN.

Malgré le fait que sa mère Francisca a maintenant une relation très belle et étroite, Francisca elle-même a avoué il y a quelques années, dans une interview avec Univisión, que son enfance n’était pas bonne et qu’elle en voulait même à sa mère pendant de nombreuses années pour violence domestique. situations.

Jouer

Francisca Lachapel déshabille son âme et parle de son enfance, de sa famille et de son fiancé. à Nuestra Belleza Latina en 2015 et son ascension subséquente comme l’une des présentatrices les plus charismatiques de Despierta América. #DespiertaAmerica ABONNEZ-VOUS… 2019-10-23T21: 01: 28Z

« J’ai essayé plusieurs fois qu’elle m’explique. J’ai dit : ‘Maman, pourquoi devons-nous vivre avec cet homme, pourquoi devons-nous endurer tant d’abus. Et ma mère m’a dit des choses qui m’ont aussi beaucoup marqué. Elle m’a dit ‘quand tu auras des enfants tu comprendras, fille tu es trop jeune pour parler de ces choses’ et pendant longtemps j’ai aussi senti que je lui en voulais un peu parce que je ne pouvais pas la comprendre », a révélé l’ancienne Nuestra Belleza Latine. « C’était la seule façon pour moi d’aller de l’avant, en lui pardonnant parce qu’elle est l’être le plus important de ma vie, elle est ce que j’adore le plus dans ma vie. »

Dites-nous ce que vous pensez du cadeau de Francisca à sa mère.