Bambi de Love & Hip-Hop riposte aux critiques qui ont contesté le cadeau de Noël de sa fille. Pendant les vacances, la star de télé-réalité a pris une photo de sa fille Cali portant une poupée blanche, appréciant apparemment l’un de ses cadeaux de Noël. Apparemment, Bambi a été bombardée de questions par des adeptes qui étaient perplexes face à son choix. Bambi a été surpris par les réactions et a adressé les critiques dans un article.

« Pourquoi tant d’adultes s’inquiètent de la couleur d’un bébé poupée ? Bizarre ASF », a-t-elle demandé, ajoutant que sa fille est autorisée à « avoir du noir, du brun blanc et toutes les poupées entre les deux ». Elle a poursuivi: « Qui s’en soucie ??? Les adultes sont bizarres. Tu t’es tellement réveillé que tu ne peux même pas laisser les enfants être des enfants. Je promets qu’ils ne s’inquiètent pas de la couleur. »

Mais les fans ont choisi de lui donner une leçon éducative sur la représentation dans les jouets que les parents décident d’offrir à leurs enfants. « Si vous n’avez pas compris que la représentation compte de TOUTES les manières avec les enfants, dites simplement cela », a écrit une personne sur Instagram dans les commentaires de Bambi. Une autre personne est intervenue en écrivant : « Ils ne s’inquiètent pas pour la couleur mais c’est bien de voir des poupées de leur couleur. C’est tout ! La star peu sûre d’elle, Amanda Seales, a même partagé son opinion en écrivant : « Parce que la représentation compte. »

Un autre a partagé une explication plus approfondie, expliquant comment la représentation joue un rôle dans la croissance d’un jeune enfant et la façon dont il se voit en tant qu’adulte. « Se centrer permet aux filles et aux femmes noires d’être féminines et vulnérables et méritent également protection et sécurité, au lieu d’être silencieuses et endurcies par le trope » femme noire forte « », a écrit l’un d’eux. « Cela permet aux femmes noires d’entrer dans la salle du conseil d’administration et d’exiger qu’elles soient payées à leur juste valeur au lieu de » simplement être heureuses pour l’opportunité « , a-t-elle poursuivi. «

Bambi a été présenté pour la première fois au casting en tant que cousin de Malaysia Pargo dans Basketball Wives: LA. À l’époque, elle était une rappeuse en herbe. Elle est ensuite passée à Love & Hip Hop: Atlanta, où elle a rencontré et épousé le rappeur Lil’ Scrappy. Bambi et Scrappy ont trois enfants ensemble.