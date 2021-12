Le cadeau de Noël décalé de Kate Middleton au prince Harry, dévoilé devant la reine | Royale | Des nouvelles

Dans l’un de ces incidents, Kate Middleton, qui était très proche de Prince Harry avant même son mariage, a offert un cadeau de Noël sauvage à son futur beau-frère. Selon les rapports, Kate a offert à Harry un kit «développez votre propre petite amie» car il était célibataire à la suite d’une série de relations très médiatisées.

Et pour rendre les choses encore plus amusantes, traditionnellement, la famille s’assoit et ouvre ses cadeaux de Noël ensemble – ce qui signifie que la reine aurait regardé quand Harry l’a ouvert.

Les deux membres de la famille royale ont passé beaucoup de temps ensemble au fil des ans, à la fois lors d’engagements publics et en privé avec William et les enfants de Cambridge, et s’entendraient très bien.

Cependant, il n’y a pas que Kate qui avait acheté un cadeau insolent pour son beau-frère, Meghan a elle aussi surpris son beau-frère, le prince William, avec un drôle de cadeau.

Et selon la biographie Finding Freedom, elle a cloué son cadeau – une cuillère avec les mots « Cereal Killer » dessus.

Les auteurs ont écrit : « Le plus grand défi de Meghan était de trouver les cadeaux de fantaisie parfaits pour amuser sa nouvelle famille élargie.

« Au moins l’un de ses cadeaux a été un énorme succès : une cuillère pour William sur laquelle était gravé le mot » tueur de céréales » sur le bol peu profond de l’ustensile. «

Les membres de la famille royale ouvrent leurs cadeaux la veille de Noël et il y aurait une règle en matière de cadeaux – le moins cher et le plus insolent, mieux c’est.

La reine est prête à profiter d’un Noël «nouveau normal» cette année – et pourrait même apparaître en public pour la première fois depuis le début de l’automne, après avoir reçu le feu vert de ses médecins.

LIRE LA SUITE:Kate Middleton dit à un fan royal qu’elle regrette le choix de la tenue du jour de Noël