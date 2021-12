Le cadeau de Noël définitif est cette Nintendo Switch et une année entière de service en ligne pour moins de 300 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous cherchez un cadeau pour Noël, obtenez une Nintendo Switch et un an de service en ligne en vente au meilleur prix possible.

La Nintendo Switch continue d’être, année après année, l’un des cadeaux phares de Noël. Cette console, dans sa deuxième version lancée en 2019 avec une meilleure batterie, est devenue l’une des meilleures ventes car il y a toujours du stock et elle a de bonnes offres.

Et pour une offre celle qui est disponible sur Amazon. Vous pouvez obtenir une Nintendo Switch en bleu et rouge fluo avec 12 mois de Switch Online pour seulement 299,98 euros.

Nintendo Switch et 12 mois de Switch Online sur Amazon

C’est un excellent prix étant donné qu’une Nintendo Switch coûte généralement environ 300 euros et que 12 mois de Switch en ligne coûtent 12,99 euros. Donc vous économisez un peu plus que les frais d’abonnement annuels.

Switch Online vous permet de tirer le meilleur parti de cette console Grâce au fait qu’il vous permet de jouer en ligne avec d’autres personnes du monde entier, de sauvegarder des données dans le cloud, d’obtenir des jeux classiques et de jouer également sur un réseau local.

Avec l’abonnement Switch Online, vous pouvez savoir si vos contacts et amis jouent en ligne et se lancent dans leurs jeux, ou enregistrer des jeux dans le cloud au cas où quelque chose se produirait, comme si votre mémoire était endommagée.

Nous vous expliquons comment récupérer une carte microSD endommagée pour l’utiliser sur Nintendo Switch, un processus qui peut vous aider à récupérer des données perdues ou corrompues.

Switch Online vous donne également accès à des offres exclusives, telles que des jeux exclusifs qui ne peuvent être obtenus autrement ou l’achat de manettes classiques.

N’oubliez pas qu’il reste peu de temps pour Noël et qu’Amazon a l’une des semaines les plus stressantes, vous devez donc vous dépêcher pour vous assurer qu’il arrivera à temps avant le 25 décembre.

Vous pouvez obtenir cette Nintendo Switch avec 12 mois de Switch Online pour moins de 300 euros avec livraison gratuite et rapide s'inscrire à Prime.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.