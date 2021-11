Le cadeau de Noël en avance de Google aux Pixel Superfans : des chaussettes Pixel 6 Pro et un autocollant Tensor

En septembre, juste avant que Google ne dévoile le Pixel 6, il a ouvert le programme Pixel Superfans, promettant des questions-réponses privées, des commentaires directs à l’équipe matérielle de Google et des « cadeaux occasionnels » pour ceux qui l’ont rejoint.

Jeudi, un article d’Imgur (repéré par 9to5Google) montrait l’un de ces avantages : une paire de chaussettes multicolores avec les mots « Google Pixel 6 Pro » inscrits dessus, ainsi qu’un autocollant brillant représentant le Google Tensor SoC.

« Vos commentaires aident à informer les futures fonctionnalités et produits, nous ne pourrions donc vraiment pas le faire sans vous », lit-on dans la note accompagnant le butin gratuit.

Chaussettes Pixel 6

Ce n’est pas le premier avantage que Google offre à ses super fans. L’année dernière, certains fans ont obtenu des tirages gratuits de Pixels déconstruits.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les membres de Pixel Superfans avaient également la possibilité de se rendre au Google Store de New York le jour de la sortie et de prendre un Pixel 6 ou Pixel 6 Pro en personne avant tout le monde, en supposant qu’ils habitent à proximité. Compte tenu de la rapidité avec laquelle les nouveaux Pixels se sont vendus sur le Google Store et du fait que le stock de Pixel 6 Pro est déjà faible, l’accès exclusif aux meilleurs téléphones Android de 2021 était le véritable avantage.

Mais les chaussettes et l’autocollant sont une touche mignonne. Il dit que Google pense qu’ils sont les vrais pros du Pixel 6 de la communauté Android.

Lorsque Pixel Superfans a été lancé à l’origine, c’était sur invitation uniquement; Google a noté qui achetait le plus fréquemment des Pixels sur le Google Store. Maintenant, il vous suffit d’aller sur ce formulaire et d’entrer votre nom et votre email.

Il est trop tard pour obtenir ces chaussettes, mais vous obtiendrez sans aucun doute des produits Pixel 7 l’automne prochain. Peut-être même un autre autocollant basé sur la prochaine puce Tensor, nommée Cloudripper.

Pour les vrais Pixel Superfans

Google Pixel 6 Pro

Un accessoire aux chaussettes

Le nouveau Pixel 6 Pro va au-delà de tout téléphone Pixel avant lui. En plus du chipset Tensor avec de puissants outils d’IA, vous obtenez un écran LTPO QHD+ incurvé 120 Hz, trois caméras arrière et Android 12 prêt à l’emploi.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Pro Protection Perfection

Meilleurs étuis Google Pixel 6 Pro 2021

Si vous recherchez des coques Google Pixel 6 Pro, vous vous demandez peut-être pourquoi il est si difficile de les trouver cette année. Eh bien, nous savons pourquoi ils sont si difficiles à trouver – et les meilleurs étuis que vous pouvez acheter dès maintenant.