Le cadeau de Noël entièrement fait maison de Kate Middleton pour la reine a été un régal | Royale | Des nouvelles

Conformément à la tradition, la famille royale doit échanger des cadeaux la veille de Noël à Sandringham, mais le Duchesse de Cambridge a admis qu’elle était particulièrement nerveuse à l’idée de présenter son cadeau à la reine. S’exprimant dans un documentaire pour marquer le 90e anniversaire de la reine, Kate Middleton a révélé le doux cadeau de Noël fait maison qu’elle a offert à la reine.

Alors que la duchesse de Cambridge était ravie de célébrer son premier Noël à Sandringham en 2011, l’idée de trouver un cadeau pour la reine la gardait sur ses gardes.

Cependant, plutôt que d’aller dans High Street ou de chercher furieusement en ligne un cadeau pour la reine, Kate a eu l’idée d’un cadeau fait maison plus personnel qui, selon Kate, s’est très bien passé avec Sa Majesté.

Elle a expliqué : « Je me souviens avoir été à Sandringham, pour la première fois, à Noël. Et je me demandais quoi offrir à la reine comme cadeau de Noël.

« Je pensais : « Mon Dieu, que dois-je lui donner ? »

« J’ai repensé à ce que je donnerais à mes propres grands-parents.

« Et j’ai pensé: » Je vais lui faire quelque chose « , ce qui aurait pu mal tourner. Mais j’ai décidé de faire la recette de chutney de ma grand-mère.

« J’étais un peu inquiet à ce sujet, mais j’ai remarqué le lendemain qu’il était sur la table.

« Je pense qu’un geste aussi simple m’a beaucoup aidé et je l’ai remarqué depuis qu’elle l’a fait à de nombreuses reprises et je pense que cela montre juste sa prévenance, vraiment, et son souci de s’occuper de tout le monde. »

