Le cadeau de Noël grossier du prince Harry à la reine :  » La vie n’est pas ab ****  » | Royale | Des nouvelles

La reine montre des signes de « minceur » de la monarchie, selon un expert

On pense que Harry et sa femme Meghan Markle ont passé ce Noël dans leur maison de Montecito, en Californie. Cette année marquait le premier Noël de leur fille Lilibet. Elle était l’un des quatre bébés royaux auxquels la reine a fait référence dans son discours d’hier – les autres étant August, le fils de la princesse Eugénie, la petite fille de la princesse Beatrice, Sienna et le troisième bébé de Zara Tindall, Lucas. Sa Majesté a passé le jour de Noël au château de Windsor après avoir annulé son intention de se rendre dans sa résidence de Sandringham.

Elle a été rejointe par le prince Charles et Camilla, ainsi que le prince Edward, Sophie et leurs deux enfants.

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont passé la journée dans leur résidence d’Anmer Hall avec leurs trois enfants et une partie de la famille Middleton.

Cette année marque le troisième Noël consécutif que les Sussex ont passé loin du reste de la famille royale.

L’année dernière, une interdiction de voyager a empêché un retour même s’ils l’avaient voulu, alors qu’ils passaient le Noël 2019 au Canada avec la mère de Meghan, Doria Ragland.

Ils avaient passé les deux années précédentes à Sandringham avec le reste de la famille royale.

Cadeau de Noël grossier du prince Harry à la reine : « Ain’t life ab **** » (Image : GETTY)

La reine a remarquablement bien pris le cadeau d’Harry. (Image : GETTY)

Dans le cadre des festivités de Sandringham, des cadeaux sont échangés la veille de Noël.

Des tables à tréteaux sont disposées dans le Red Drawing Room de la résidence Norfolk, avec des sections des tables délimitées avec du ruban adhésif indiquant où chaque membre de la famille devrait être présent.

Les membres de la famille royale se faufilent dans la salle pour placer leurs cadeaux sur la table tout au long de l’après-midi, avant l’ouverture des cadeaux à 18 heures.

Les années précédentes, le prince Philip supervisait la soirée.

Les cadeaux, en général, sont bon marché et comiques. C’est l’une des traditions festives non écrites de la famille royale.

Harry a une très bonne relation avec sa grand-mère. (Image : GETTY)

Harry, selon des témoignages déterrés, est particulièrement doué pour ses cadeaux.

Il entretient une relation étroite avec la reine et sait apparemment où il peut et ne peut pas repousser les limites.

Le biographe royal Brian Hoey a affirmé qu’il avait donné à sa grand-mère un bonnet de douche avec le slogan « Ain’t Life a B **** » en 2013.

On pense que la reine a beaucoup apprécié le présent.

Harry s’est amélioré une autre année, selon les auteurs de la biographie non officielle de Harry et Meghan « Finding Freedom ».

La reine plaisante avec Harry et Meghan en 2019. (Image: GETTY)

Les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durard ont écrit : « Une autre fois, il a offert à sa grand-mère un jouet chantant Big Mouth Billy Bass qui était censé s’asseoir fièrement à Balmoral.

Le jouet chantant a si bien fonctionné que Meghan a opté pour quelque chose de similaire plusieurs années plus tard.

En 2017, lors des débuts royaux de Noël de Meghan, elle a acheté à la reine un hamster en peluche.

Sa Majesté, selon un article paru dans le Daily Star à l’époque, a ri et a déclaré: « Cela peut tenir compagnie à mes chiens. »

Un initié royal a déclaré au journal : « Meghan a acheté un petit hamster qui chante avec une petite corde pour Sa Majesté.

Meghan et Harry avec William et Kate à Sandringham en 2018. (Image: GETTY)

« C’était tellement drôle, surtout quand les corgis ont essayé de s’emparer du jouet. »

Le rapport indique également que les corgis bien-aimés de Sa Majesté ont mis le jouet en pièces.

Plus tard, Harry s’est ouvert sur le premier Noël de Meghan avec la famille royale lorsqu’il a édité l’émission Today de BBC Radio 4.

Il a déclaré: «Elle a vraiment apprécié ça. La famille aimait l’avoir là-bas.

« Il y a toujours ce côté familial à Noël, il y a toujours aussi ce côté travail.

« Et je pense qu’ensemble, nous avons passé un moment formidable. »

Une personne qui n’a pas reçu le mémo sur les cadeaux comiques, cependant, était la mère de Harry, la princesse Diana.

Lors de son premier Noël à Sandringham en 1981, elle n’avait pas été informée de la tradition et a acheté une série d’articles de luxe.

Elle était mortifiée, mais le reste de la famille royale aurait trouvé cela extrêmement drôle.

Ayant acheté à la princesse Anne un pull en cachemire, elle a reçu en retour de sa belle-sœur un porte-rouleau de papier toilette.