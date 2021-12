Le cadeau de Noël le plus controversé : Un porte-clés qui donne des décharges électriques à ceux qui peuvent vous contaminer avec le covid

Il coûte 10 euros et s’appelle « outil de distance sociale » ou « Zappeur de la distance sociale ». C’est une sorte de porte-clés extensible qui donne un choc électrique de 4,5 volts à toute personne qui s’approche trop près. Son fabricant, une entreprise américaine de cadeaux, propose de l’utiliser pour fabriquer « rencontrez la distanciation sociale de manière amusante » imposée par les restrictions de la coronavirus. Selon ce qui est vérifié par CASO ABIERTO, la chaîne de recherche et d’événements de Prensa Ibérica vendait sur des pages Web et, jusqu’à il y a quelques jours, en grande entrepôts et magasins dans toute l’Espagne.

Ce porte-clés électrique, qui est vendu partout dans le Union européenne, États-Unis et Canada, met entre les mains de son propriétaire en soumettant à de petites décharges électriques quiconque considère qu’il saute la distance sociale ou la bulle préventive contre le covid. « Gardez tout le monde à bonne distance », C’est annoncé. Il tient dans une poche (il mesure sept centimètres), mais il est extensible et atteint jusqu’à 63 centimètres, comme une sorte de canne.

Mineurs et malades

Il fonctionne sur piles et possède un bouton pour activer le choc électrique contre quiconque s’approche plus que nécessaire et provoquer une paralysie musculaire temporaire et localisée. Ses fabricants conseillent de ne pas l’utiliser contre les enfants de moins de 14 ans ou les personnes souffrant de pathologies médical

OPEN CASE a vérifié comment cet outil était encore vendu cette semaine dans les magasins espagnols et était proposé comme « cadeau original » pour Noël sur les pages Web des grands magasins et de toutes sortes d’établissements. Le mardi 30 novembre, c’était Épuisé Dans plusieurs d’entre eux, ils ont offert à leurs clients, oui, la possibilité de le commander pour pouvoir l’acquérir en quelques jours.

Annoncez sur les réseaux sociaux l’« outil à distance » qui est vendu dans toute l’Europe. |

« Ça donne des crampes »

Cependant, certains des centres commerciaux où il a été promu et vendu ont commencé à retirer cet outil de distance sociale de leurs offres de Noël. Un journaliste de cette chaîne a voulu l’acheter et ils ont expliqué que le produit n’était plus disponible car « Plusieurs clients se sont plaints que ça donne des crampes ».

Cette décision est intervenue après que des dizaines de personnes ont dénoncé, via leurs réseaux sociaux, la vente du produit dans différents magasins espagnols : « Ce n’est pas une Fake news ou un montage. Vous pouvez l’acheter sur le web », écrivait-il la semaine dernière un internaute sur Twitter. Un autre homme a répondu : « C’est une arme, rapporte Consommation !!! ».

Critiques des négateurs

Le zapper à distance sociale a également généré critiques parmi certains négationnistes du covid, qui ces jours-ci s’expriment ainsi sur le réseau : « Ils vendent des ustensiles mondialistes aux Covidiens pour choquer ceux qui ne respectent pas une distance de sécurité. Ce qui manquait, peureux et armé » ; « Ils vendent des matraques électriques pour garder une distance sociale, les meurtriers créateurs de la dictature sanitaire vont pour tous« .

Il est encore possible d’acheter ce cadeau de Noël controversé sur différents portails web. Dans l’un d’eux, les avantages du produit sont proposés avec une certaine ironie : « Certaines personnes ne semblent pas comprendre ce qu’est une distance de six pieds. Certaines personnes ont juste besoin d’être légèrement choquées. ».

Une autre offre le définit comme un « outil télescopique de poche » et défend ses avantages. Il précise qu' »avec un petit choc électrique (zap) tout idiot assez idiot pour entrer dans votre espace personnel », il ne sera plus nécessaire « d’entrer dans une discussion inutile sur covid 19 avec un parfait inconnu. Juste, ZAP! »