Le cadeau du contrôleur PS5 de McDonald’s est fermé par Sony

McDonald’s Australie a récemment annoncé son intention de donner un tas de contrôleurs PS5 personnalisés pour célébrer son 50e anniversaire, mais Sony est depuis intervenu pour empêcher la chaîne mondiale de restauration rapide de tenir sa promesse.

Le contrôleur PS5 de McDonald’s comportait le célèbre logo Golden Arches de la société sur le pavé tactile, un D-Pad jaune et des boutons faciaux, ainsi qu’une photo de quelques frites et ce qui semble être un Big Mac Burger sur les poignées du pavé DualSense.

Malheureusement, il semble que McDonald’s n’ait pas obtenu l’autorisation de Sony avant de créer le contrôleur personnalisé et a empêché McDonald’s de donner l’un des tampons voyants lors de son événement ” Stream Week “.

Dans une déclaration à Press Start, McDonald’s Australia a déclaré: “Malheureusement, la semaine de diffusion de McDonald’s a été reportée et ne se poursuivra pas ce dimanche. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer une nouvelle date pour l’événement proposé pour le moment. Nous aurons de belles récompenses [sic] y compris les sweats à capuche du 50e anniversaire de Macca et 50 abonnements à des chaînes pour chaque streamer à offrir. Nous serons en contact avec le nouveau timing dès que nous l’aurons confirmé.

“Sony PlayStation n’a pas autorisé l’utilisation de sa manette dans le matériel promotionnel lié à l’événement Stream Week proposé et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. La semaine de diffusion de McDonald’s a été reportée et les contrôleurs Sony PlayStation ne seront pas inclus dans le cadeau. »

Analyse : la position de Sony n’est pas une surprise

Bien qu’il puisse sembler que Sony joue le rôle du fêtard en empêchant la distribution de la manette PS5 de McDonald’s, ce n’est pas vraiment surprenant. Nous avons vu Sony protéger sa propriété intellectuelle dans le passé, car la société avait déjà bloqué la fabrication de la vente de façades PS5. Cependant, cela n’a pas empêché le fabricant de skins personnalisés dbrand de créer et de publier ses propres Darkplates PS5, qui vous ont permis de transformer la PS5 blanche en un modèle noir attrayant.

Il semble plutôt à courte vue si McDonald’s Australie, qui ne connaîtra que trop les aspects juridiques impliqués dans une telle décision, n’a pas contacté Sony pour conclure un accord pour que son contrôleur PS5 DualSense personnalisé soit donné avant de faire une annonce . Tout partenariat ou image de marque pour de tels événements doit généralement être convenu par les deux parties, donc même s’il peut être facile d’être frustré par Sony, McDonald’s Australie devrait également assumer une partie du blâme.

Actuellement, la PS5 DualSense n’a que trois variantes disponibles : vous pouvez l’acheter en Original White, Cosmic Red et Midnight Black. Nous sommes sûrs de voir plus d’options de couleurs et de designs uniques à l’avenir, mais dans l’état actuel des choses, le contrôleur PS5 de McDonald’s n’en fera pas partie.

