Le cadeau émotionnel que Selena Gomez a envoyé à Britney Spears en signe de soutien

Entendre “La princesse de la pop’ expliquer qu’elle avait été forcée de lier une tournée internationale à une nouvelle résidence de concert à Las Vegas ou qu’elle avait dû utiliser la contraception contre son gré a laissé ses collègues professionnels sous le choc. Des stars de la pop comme Miley Cyrus, Paris Hilton, Christina Aguilera ou Katy Perry auraient uni leurs forces pour apporter conseils et soutien financier à Britney.

Bien qu’il ne soit pas clair si elle a également rejoint cette initiative, Selena Gomez a voulu lui offrir son soutien en lui envoyant une boîte très spéciale contenant plusieurs des produits qu’elle a récemment aidé à créer dans son rôle de créatrice de maillots de bain et de gourou de la beauté. .

“Bonne nouvelle! Je me suis réveillé pour trouver une boîte vraiment amusante avec un bikini La’Mariette et trois de mes produits préférés de la marque Selena. Ses surligneurs sont tellement amusants et sa brume faciale de pré-maquillage est incroyable et sent bon. Merci pour la surprise moi avec ce cadeau”, a déclaré Britney sur Instagram.