Le cadeau en espèces prévu par l’administrateur de Biden aux immigrants illégaux est inconstitutionnel: Arizona AG

Le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, s’est exprimé vendredi soir sur « Hannity » de Fox News au sujet du dernier plan de l’administration Biden concernant les immigrants illégaux, affirmant qu’il semblait représenter une plus grande préoccupation pour ceux qui ont enfreint la loi que pour ceux qui paient leurs impôts et obéissent. la loi.

Brnovich a mentionné que le représentant américain Dan Crenshaw, R-Texas, a récemment déclaré que le plan semblait également être une insulte aux familles des militaires américains.

CRENSHAW SLAMS BIDEN POUR CONSIDÉRER LES PAIEMENTS AUX MIGRANTS, COMPARE LE TRAITEMENT À UN MILITAIRE : « LAISSEZ CE QUI SINON »

MARK BRNOVICH : Mettons cela en contexte. Le membre du Congrès Crenshaw mentionne ces terribles tragédies des familles des militaires, mais même les victimes du 11 septembre n’ont pas reçu ce genre d’argent.

L’administration Biden, littéralement, va demander au gouvernement fédéral de surveiller vos transactions bancaires même si vous n’avez commis aucun crime et n’avez rien fait de mal.

Et pourtant, ils vont permettre aux personnes qui ont enfreint la loi de se faire envoyer par l’IRS un demi-million de dollars, essentiellement, de l’argent des contribuables.

Pensez-y : le président Biden se soucie plus des enfants d’Haïti et du Honduras que des enfants des contribuables américains.

Ce n’est pas seulement inqualifiable, c’est inadmissible, c’est inconstitutionnel. Et c’est pourquoi nous avons tant de poursuites contre l’administration Biden, essayant simplement de les amener à obéir à la Constitution et à se soucier des contribuables américains plus qu’ils ne se soucient des personnes qui ont enfreint la loi.

