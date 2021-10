Le cadeau le plus précieux d’Adèle (il vous surprendra)

L’un d’eux était quel est votre bien le plus précieux et Adèle surpris tout le monde en révélant qu’il s’agit d’un chewing-gum qui a été dans la bouche du très Céline Dion, une de ses idoles.

« James Corden, qui est un bon ami à moi et qui enregistre le format Carpool Karaoke, dans lequel je suis également apparu, l’avait comme invitée et sait que je suis un grand fan d’elle. Alors je lui ai demandé de cracher son chewing-gum sur un morceau de papier et il l’a encadré pour moi. » Adèle.

Ta maison

Le manoir britannique de la Mecque du cinéma est évalué à près de 213 millions de pesos et est situé dans le quartier de Hidden Valley à Beverly Hills ; De plus, il est entouré d’autres demeures d’acteurs, d’actrices et de chanteurs tels que Ashton Kutcher, Zoé saldana et Mila Kunis.

Pendant la conversation, la caméra je savais montre les détails du manoir de AdèleAinsi, le public peut voir l’immense cuisine, avec un bar en marbre et décorée dans des tons blancs et gris, que l’interprète utilise comme salon, où elle passe la majeure partie de la journée avec sa famille.