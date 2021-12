Le cadeau macabre d’un ami invisible d’un conseiller municipal de Vinaròs qui peut porter le pacte gouvernemental

23/12/2021 à 20:52 CET

Javier Flores

Pourrait le cadeau d’un ami invisible Pause un pacte de gouvernement? Dans Vinaròs, Oui.

La coalition entre PSPV-PSOE et TSV (qui règne à côté Vous faites un compromis, parti qui a adhéré en avril dernier) a subi une nouvelle crise, cette fois en chemin plus surréaliste et moins attendu, après une scène digne d’un scénario de ‘Le parrain’ ou ‘House of Cards’ à la vinarocense.

Tout s’est passé après la session plénière ordinaire de ce mois-ci, lorsque les membres de l’équipe gouvernementale ont procédé à offrez-vous les cadeaux de l’ami invisible, pour renforcer la camaraderie et les relations entre eux. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Le cadeau qui le socialiste José Chaler, conseiller municipal à l’Urbanisme et aux Sports, a confié à son compagnon de gouvernement, Anna fibla, leader de Totes i tots som Vinaròs (TSV) et conseillère à la culture et au patrimoine lui a tellement déplu que a ouvert un nouveau fossé entre les deux parties.

Avec le message « Proximité produit »

Et c’est que le cadeau de Chaler était macabre et déroutant à parts égales. Quand Fibla a ouvert la boîte avec le détail où il a écrit « Produit de proximité « , ne pouvait pas croire ce qu’il y avait à l’intérieur : une tête de mouton abattu, ses yeux, ses entrailles et le tout enveloppé de légumes pourris.

« Que penseriez-vous s’ils vous donnaient à vous ou à vos proches une tête d’agneau, des yeux et des entrailles et des fruits et légumes pourris ? »

Anna fibla

Conseiller pour la Culture et le Patrimoine de Vinaròs

La colère de Fibla et de ses confrères du parti était telle que, le lendemain, mercredi soir, ils appelèrent une assemblée au sein de TSV. Ce vendredi, il a convoqué une conférence de presse à laquelle il a assisté Députée Marisa Saavedra et d’autres collègues du parti manifestant leur soutien à leur chef, et dans lesquels Ils demandent le limogeage ou la démission de Chaler avant la fin de ces vacances de Noël. Au contraire, ils rompront le pacte et cesseront de faire partie de l’équipe gouvernementale.« Que penseriez-vous s’ils vous donnaient, à vous ou à vos proches, une tête d’agneau, des yeux et des entrailles et des fruits et légumes pourris ?« Fibla a commencé son discours. » Nous sommes au gouvernement depuis deux ans et demi très difficile, car la compréhension qui a été dans l’équipe gouvernementale Cela n’a pas été bon et cela n’a jamais été visualisé publiquement, mais ce qui n’a pas été vu, ce sont les problèmes internes continus au sein de l’équipe gouvernementale contre les conseillers de Totes i tots som Vinaròs & rdquor ;.

« La dernière goutte »

Selon Fibla, partenaire du protecteur El Cau, ce cadeau d’ami invisible « C’est la goutte d’eau ». « Le maire, Guillem Alsina, a commencé à ouvrir le cadeau, a poursuivi Marc Albella, et C’étaient tous des cadeaux normaux, et puis ce fut mon tour. C’était une très grande boîte en polystyrène où il était écrit « produit de proximité », et J’ai pensé que ce serait une belle touche. Quand je l’ai déballé, il y avait une boîte transparente avec la tête et les yeux d’un agneau mort, et aussi ses entrailles, toutes pleines de sang et enveloppées de légumes pourris. Je ne comprenais pas comment cela pouvait m’arriver, ni à moi ni à mon parti. Et pendant ce temps-là, certains collègues socialistes, dont le maire, riaient. »

« À ce moment-là, je me suis senti très attaqué et je n’ai rien dit, j’ai fait comme si de rien n’était malgré ce que je ressentais, parce que je ressentais du harcèlement envers moi-même »

Anna fibla

Conseiller pour la Culture et le Patrimoine de Vinaròs

« À ce moment là J’ai eu le courage d’endurer la situation, car plus tard, nous devions dire qui avait fait le cadeau. À ce moment-là Je me suis senti très attaqué et je n’ai rien dit. J’ai fait comme si rien ne s’était passé malgré ce que je ressentais, J’ai ressenti du harcèlement envers ma personne. Nous avons continué à ouvrir le reste des cadeaux, tous simples et normaux, puis on s’est rendu compte que celui qui m’a offert le cadeau était José Chaler& rdquor;, a continué.

Démission / résiliation ou adieu au pacte

Pour le leader du TSV, « cette situation rompt la dynamique déjà très battue au sein de l’équipe gouvernementale. Nous l’avons apprécié dans le jeu et nous ne pouvons pas continuer comme ça. C’est un comportement inexcusable et intolérable venant d’un représentant politique socialiste. C’est une attaque contre TSV et toutes les personnes qui ont voté pour nous, et cela attaque ma dignité. Au cours de ces deux ans et demi, les attaques ont été malveillantes et se sont poursuivies de leur part. Un climat insoutenable s’est créé et ce dernier événement nous pousse à demander au maire Guillem Alsina le limogeage immédiat de José Chaler, ou sa démission.. S’ils se conforment, nous continuerons dans le gouvernement à travailler pour Vinaròs, ce que nous voulons, mais sinon, nous ne continuerons pas. La décision appartient au maire », a indiqué

Et il a conclu en demandant : « Que cherchait Chaler en nous envoyant une boîte avec ce contenu ? Qu’est-ce qu’il essaie de nous dire ? »

« Attaque à connotation macho »

« C’est une question politique, un acte inacceptable et une attaque très grave contre une femme, donc ça a aussi une connotation macho »

Marisa saavedra

Député national de United We Can for Castellón

Le député national au Congrès de Castellón, Marisa saavedra, a considéré que « l’agression qu’il a subie est politique. Ce n’est pas un dîner entre amis où l’on plaisante, c’était un acte informel mais institutionnel, entre membres de l’équipe gouvernementale. Et cela a été du mépris, de l’humiliation et des mauvais traitements de la part d’un membre de l’équipe gouvernementale. C’est une question politique, un acte inacceptable et une attaque très grave contre une femme, donc cela a aussi une connotation sexiste. Le pire, c’est qu’il a aussi été un acte préparé, et il a probablement passé un bon moment à préparer quelque chose de si macabre pour humilier un collègue. Si le maire ne l’arrête pas, cela signifierait qu’il serait d’accord. Nous attendons une réponse responsable« , a assuré.

Un pacte qui a subi plusieurs crises

Le pacte entre le PSPV et le TSV a connu plusieurs crises au cours de cette législature, et ce fait a été la goutte qui a fait déborder le vase. La brèche principale a été ouverte début 2020 lors de la conférence de presse de présentation des projet des cinémas multiplexes dans les environs du centre commercial Portal del Mediterráneo (cinémas multiplex qui ont finalement été mis au rebut alors que les travaux étaient déjà avancés). Dans cette apparence, Fibla était exclu par ses partenaires socialistes, malgré avoir assisté à cette présentation. Ensuite, le leader du TSV a souligné se sentant négligé et a qualifié le fait de « très grave & rdquor ;, et bien qu’elle ait accepté les excuses qui ont suivi, il y a eu une réunion tendue entre les dirigeants des deux parties et la relation entre les deux partenaires gouvernementaux n’a jamais été la même.

TSV a ensuite demandé d’améliorer l’accord que les deux parties ont conclu après les élections, et a demandé un examen de l’accord qui nécessiterait d’inclure un protocole d’actions et de suivi de même par les cadres des deux formations. Le TSV a également veillé à certaines occasions à ne pas recevoir d’informations sur tout ce qui se passe à la mairie, et à ce que les socialistes les excluent à l’occasion. « Il n’y a eu ni dialogue ni communication pendant ces deux ans et demi& rdquor;, a assuré Fibla.

le développement de la zone industrielle Cela a été un autre des désaccords, dans ce cas de divergence politique, entre les deux formations. Alors que les socialistes sont favorables à réactiver les efforts qui permettent le déblocage et rendre effectif le terrain de cette zone industrielle dans sa première phase, de TSV ils considèrent que l’argent que ce projet a coûté non encore développé aurait pu être investi dans d’autres installations et pas dans certaines terres à haute valeur environnementale et ils s’engagent à doter le lieu d’une valeur pittoresque et culturelle, étant un environnement avec des huttes en pierre sèche et des espèces menacées. Ce décalage s’est reflété dans les votes de la session plénière de février 2020, quelques jours seulement après le désaccord entre les deux parties en raison des multiplexes.