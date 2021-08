Le cadeau spécial d’Alex Caruso pour Marc Gasol avant de quitter les Lakers

Alex Caruso a accepté un contrat de 37 millions de dollars sur quatre ans avec les Chicago Bulls la semaine dernière. Ce faisant, il s’est séparé des Lakers de Los Angeles – la première équipe professionnelle à lui donner une chance et celle avec laquelle il a remporté un titre NBA.

Avant de partir, Caruso a apporté une aide inattendue à son coéquipier Marc Gasol.

Lors d’une récente apparition sur le podcast Lowe Post avec Zach Lowe, l’initié ESPN NBA Ramona Shelburne a révélé que sans l’intervention de Caruso, Gasol serait actuellement membre des Minnesota Timberwolves.

“[Caruso] a eu quelques accords, quelque part autour du niveau intermédiaire », a-t-elle déclaré.

«L’une était une équipe qui n’avait pas à signer et à échanger, et c’était les Bulls, et c’était celle qu’il préférait de toute façon. Mais j’ai entendu dire que les Timberwolves étaient dans le coup. Cela aurait été un signe et un commerce, et ils auraient en fait repris Marc Gasol.

«Cela aurait pu être un allégement du plafond salarial pour les Lakers, pas seulement une exception commerciale. Nous verrons donc s’ils finiront par avoir besoin de ces exceptions, nous verrons s’ils finiront par avoir besoin de ces outils supplémentaires pour créer cette liste, mais je pense que c’est vraiment là que nous allons décider « est-ce que le commerce de Westbrook a été un succès ?’”

Caruso s’est depuis longtemps imposé comme le plus grand coéquipier de la NBA, donc son dernier cadeau d’adieu pour Gasol ne devrait pas surprendre autant.

Gasol a été très émotif concernant son séjour à Los Angeles jusqu’à présent, donc l’acte de Caruso lui a sans aucun doute épargné une bonne quantité de stress supplémentaire.

