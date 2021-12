Le cadeau spectaculaire qu’Ana Parra a fait pour Noël

Telemundo

Ana Parra n’a épargné aucune dépense ce Noël. L’ancienne participante de l’émission de téléréalité Exatlon États-Unis, Telemundo, a exaucé un souhait qu’elle avait il y a longtemps, et dans le processus elle a fait l’un des cadeaux les plus précieux de la vie : la satisfaction de pouvoir donner et faire d’autres personnes content.

Le mannequin colombien a payé de sa poche pour offrir un joyeux Noël à un groupe d’enfants nécessiteux. « Vous souvenez-vous que dans une interview avec @chellycantu dans un jeu pour un lingot d’or (5 000 $) à @exatlonestadosunidos, je vous ai dit que si je gagnais ce lingot, je le donnerais en décembre à Séville ? (Je ne l’ai pas gagné ce jour-là), mais j’ai quand même continué avec la volonté de le faire et voici un rêve devenu réalité.

On ne mesure pas vraiment le nombre de personnes qui se couchent le ventre vide ou les enfants passent un Noël en pensant qu’ils se sont mal comportés car El Niño Dios ne leur a pas apporté de cadeaux, je sais que Dieu me donnera l’opportunité d’en aider bien d’autres personnes l’année prochaine. JE T’AIME SÉVILLE.

Je ne montre cela que pour sensibiliser, sachez que peu importe le peu que vous pouvez donner, vous pouvez arranger Noël pour de nombreuses familles », a écrit l’athlète de 27 ans.

« Je suis très, très heureux, car c’est la première année que Dieu me donne l’opportunité d’aider beaucoup, beaucoup de gens. Je suis ici à la caserne des pompiers, ils m’aident à distribuer les cadeaux, il y a des marchés, des vêtements. Cette année pour moi a été très bénie et je suis super reconnaissante, je suis super heureuse de pouvoir le faire. Je sais qu’avec l’aide de Dieu toutes les années qui viennent à partir de maintenant, je pourrai le faire », a-t-elle déclaré avec beaucoup d’enthousiasme dans une vidéo téléchargée sur son Instagram.

Dans la vidéo, on voit l’athlète frapper à la porte de différentes maisons en Colombie et livrer des cadeaux. Le geste noble du mannequin a ému ses followers, qui l’ont remplie de commentaires mignons, soulignant à quel point ils sont fiers de son cœur généreux.

« Nous avons besoin de gens comme toi dans ce monde et nous serions mieux, il y a des gens avec de l’argent mais sans volonté, MERCI, DIEU T’ILLUMINE TOUJOURS », « Quel beau geste Ana, qui te rend grande… bénédictions », « Dieu continue de vous bénir, belle compatriote Amen Amen, il en sera ainsi. Il ne faut jamais perdre cette humilité, ces bénédictions, Bonne nuit et joyeux Noël », et« Ay, Ana, quelle beauté de personne vous êtes. Je suis si heureux que vous réalisiez vos rêves et les objectifs que vous vous êtes fixés. J’imagine les visages des gens quand ils ont reçu cette bénédiction », étaient quelques-uns des commentaires de ses plus de 163 000 abonnés.

La Colombienne est dans son pays pour célébrer les fêtes de fin d’année et prendre des vacances bien méritées, après une année 2021 réussie. Et c’est ainsi qu’elle l’a fait voir à son public, avec de belles photos qu’elle a partagées sur l’agréable moments qui a apprécié.

Dans les images, l’athlète et l’ingénieur peuvent être vues devant les paysages naturels de son pays, où elle a pratiqué divers sports et a motivé ses partisans avec des messages puissants sur l’importance de profiter de la vie.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires